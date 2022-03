Rada mládeže Slovenska: Na hraniciach pomáha vyše 1700 dobrovoľníkov

Bratislava 22. marca (TASR) - Na ukrajinsko-slovenských hraniciach pomáhajú aj dobrovoľníci z mládežníckych organizácií, je ich viac ako 1700. Zhodujú sa, že pre systematickejšiu pomoc je potrebná podpora od štátu. TASR o tom informovala Alexandra Virostková z neziskovej organizácie Rada mládeže Slovenska (RmS).



Dobrovoľníci pomáhajú s triedením humanitárnej pomoci, poskytovaním informácií či zabávaním detí. "Napojili sa na existujúce zbierky, alebo verejné výzvy či sociálne siete a pomáhajú tam, kde sú potrební. Organizácie myslia aj na blízku budúcnosť a už prijímajú alebo plánujú prijať ukrajinské deti a mládežníkov priamo medzi seba do svojich voľnočasových centier a zapojiť ich do aktivít," hovorí riaditeľ RmS Juraj Lizák.



Mládežnícke organizácie fungujú na báze dobrovoľníctva a používajú vlastné zdroje, prípadne vytvárajú krízové rozpočty z každoročne zmenšujúcich sa vládnych dotácií. "Zhodujú sa, že aby mohli systematickejšie pomáhať a v budúcnosti napríklad pracovať s ukrajinskými deťmi a mládežou, potrebujú pomoc štátu vo forme systému, istôt, peňazí. Vítané by bolo otvorenie grantov na podporu začlenenia utečencov do spoločnosti," uviedla Virostková.



Rada mládeže Slovenska je nezisková organizácia združujúca 27 mládežníckych organizácií na Slovensku.