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Roadshow Na vlastnej koži pokračuje, v septembri zamieri do regiónov
Projekt je určený najmä žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl.
Autor TASR
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Bratislava 5. septembra (TASR) - Roadshow Na vlastnej koži, ktorá počas prvej etapy oslovila viac ako 19.000 mladých ľudí z vyše 300 škôl, pokračuje aj v novom školskom roku. V septembri a októbri prinesie Ministerstvo vnútra (MV) SR zážitkovú prevenciu do ďalších miest na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
Projekt je určený najmä žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Prostredníctvom interaktívneho kamióna približuje mladým ľuďom témy drog, kyberšikany a týrania zvierat. Cieľom je poukázať na možné dôsledky rizikového správania a naučiť mladých ľudí riziká včas rozpoznať, správne na ne reagovať a zodpovedne sa rozhodovať.
Jesenná etapa roadshow sa začína v sobotu a v nedeľu (6. 9.) na Medzinárodných leteckých dňoch Ministerstva obrany SR (IMAD 2026) na letisku v Piešťanoch, kde je interaktívny kamión súčasťou sprievodného programu pre verejnosť. Následne sa predstaví 11. a 12. septembra v Nitre počas Dní Ministerstva vnútra SR.
Roadshow potom 22. septembra zavíta do Sečoviec, 23. septembra do Vranova nad Topľou, 24. septembra do Starej Ľubovne, 29. septembra do Rimavskej Soboty a 30. septembra do Zvolena. Jesennú etapu uzavrie 2. októbra v bratislavskej Petržalke.
Ambíciou projektu je podľa rezortu vnútra dostať prevenciu priamo medzi mladých ľudí a hovoriť s nimi spôsobom, ktorý im je blízky - prostredníctvom zážitku, interakcie a otvorenej diskusie. Interaktívny kamión dopĺňajú preventívne aktivity a stretnutia s ľuďmi z praxe.
Mladí ľudia môžu podľa Neumanna diskutovať s preventistami Úradu prevencie kriminality MV SR, príslušníkmi Policajného zboru a ďalšími odborníkmi rezortu. Súčasťou roadshow sú aj ukážky techniky a vybavenia zložiek ministerstva, praktické a preventívne aktivity či vystúpenia Hudby MV SR.
Prvá etapa roadshow podľa rezortu vnútra ukázala, že medzi školami a mladými ľuďmi je o zážitkovú formu prevencie veľký záujem. Rezort preto v projekte pokračuje a prináša preventívne aktivity aj do ďalších regiónov Slovenska.
Projekt je určený najmä žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl. Prostredníctvom interaktívneho kamióna približuje mladým ľuďom témy drog, kyberšikany a týrania zvierat. Cieľom je poukázať na možné dôsledky rizikového správania a naučiť mladých ľudí riziká včas rozpoznať, správne na ne reagovať a zodpovedne sa rozhodovať.
Jesenná etapa roadshow sa začína v sobotu a v nedeľu (6. 9.) na Medzinárodných leteckých dňoch Ministerstva obrany SR (IMAD 2026) na letisku v Piešťanoch, kde je interaktívny kamión súčasťou sprievodného programu pre verejnosť. Následne sa predstaví 11. a 12. septembra v Nitre počas Dní Ministerstva vnútra SR.
Roadshow potom 22. septembra zavíta do Sečoviec, 23. septembra do Vranova nad Topľou, 24. septembra do Starej Ľubovne, 29. septembra do Rimavskej Soboty a 30. septembra do Zvolena. Jesennú etapu uzavrie 2. októbra v bratislavskej Petržalke.
Ambíciou projektu je podľa rezortu vnútra dostať prevenciu priamo medzi mladých ľudí a hovoriť s nimi spôsobom, ktorý im je blízky - prostredníctvom zážitku, interakcie a otvorenej diskusie. Interaktívny kamión dopĺňajú preventívne aktivity a stretnutia s ľuďmi z praxe.
Mladí ľudia môžu podľa Neumanna diskutovať s preventistami Úradu prevencie kriminality MV SR, príslušníkmi Policajného zboru a ďalšími odborníkmi rezortu. Súčasťou roadshow sú aj ukážky techniky a vybavenia zložiek ministerstva, praktické a preventívne aktivity či vystúpenia Hudby MV SR.
Prvá etapa roadshow podľa rezortu vnútra ukázala, že medzi školami a mladými ľuďmi je o zážitkovú formu prevencie veľký záujem. Rezort preto v projekte pokračuje a prináša preventívne aktivity aj do ďalších regiónov Slovenska.