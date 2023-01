Robbie Williams vystupuje po boku legendárneho kocúra Felixa

Bratislava 26. januára (OTS) - Značka Purina, ktorá patrí pod Nestlé, oznámila, ženatočil úplne novú pieseň ako. Známy umelec vo filmovej premiére predstavil novú skladbu a celoeurópsku reklamnú kampaňvenovanú oslave života mačiek a nového radu krmív pre mačky.Robbie sa pri tvorbe piesne inšpiroval vlastnými mačkami i nezbednými kúskami Felixa a prepožičal svoj hlas kampani, ktorá aktuálne štartuje po Európe, a to aj na Slovensku. Hudobník vystupuje v krátkom klipe po boku slávneho kocúra Felixa. Drzé duo je zachytené, ako pri premiére svojej novej spolupráce stvára huncútstva. Vo filme hrá Williams Felixove druhé husle, keď sa snaží nahrať chytľavý hit so sprievodným orchestrom.Robbie Williams k spolupráci povedal: „Som dlhoročným fanúšikom mačiek. Mal som mnoho mačacích priateľov a po pozorovaní ich fascinujúceho správania môžem s istotou povedať, že je skvelé byť mačkou.”Nová skladba, ktorá je k dispozícii na webe www.FelixAndRobbie.cz , ukazuje, ako väčšina mačiek žije svoj najlepší život, rovnako ako kocúr Felix.„V kampani poukazujeme na radosť a zábavu spojenú so životom s mačkami. Veríme, že aj vďaka Felixovi môžu byť naši mačací miláčikovia tí najspokojnejší,“ hovorí Markéta Karasová, brand manažérka pre značku Felix v Českej republike. Krmivá Felix od značky Purina sú od roku 2019 najpredávanejším mokrým krmivom pre mačky na Slovensku.Odhalenie partnerstva s Robbie Williamsom je zároveň premiérou najnovšej Felixovej reklamy, ktorú je možné exkluzívne pozrieť na YouTube:Ako reklama vznikala, je možné vidieť na „Behind the scenes“ videuAk sa chcete dozvedieť viac a pustiť si novú pieseň Felixa a Robbieho Williamsa, kliknite na www.FelixAndRobbie.cz