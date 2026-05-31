Robert Kaliňák je pripravený čeliť kontrole k nemocnici v Prešove
Šéf rezortu obrany zároveň potvrdil, že nemocnica bude stáť stovky miliónov eur, no jej finálnu cenu vyprodukujú až ďalšie súťaže.
Autor TASR
Bratislava 31. mája (TASR) - Podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) je pripravený čeliť kontrole opozície k výstavbe nemocnice v Prešove. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Podpredseda KDH Viliam Karas kritizoval, že minister si pri tomto projekte robí, čo chce. Šéf rezortu obrany zároveň potvrdil, že nemocnica bude stáť stovky miliónov eur, no jej finálnu cenu vyprodukujú až ďalšie súťaže.
„My sme pripravení ísť dopodrobna aj vo výbore pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva, kde poslanci dostanú informácie z utajovanej časti,“ vyhlásil Kaliňák. „Prijímam vaše kontrolné právomoci a buďte aktívni, žiadajte od nás informácie,“ dodal a zároveň vyzval opozíciu, aby trhové ceny porovnávala s realitou. Karas reagoval, že opozícii nejde o prázdnu kritiku. „Je našou psou povinnosťou ako opozície kritizovať, kde pochybíte. Ak na vás tlak nebude, robíte si v zásade, čo chcete. Je úplne regulárne, aby sme vám nastavovali zrkadlo, lebo to nie sú vaše peniaze, ale peniaze celého Slovenska,“ uviedol.
Karas sa vyjadril aj k možnému spájaniu opozičných strán pred parlamentnými voľbami. Označil to za falošnú hru. „KDH je najsilnejšou konzervatívnou stranou, má konzervatívny program, je konzervatívno-demokratickou stranou, ten program je tak jasne čitateľný, že je absurdné, aby sme sa my politicky spájali s niekým, kto má iný progresívny alebo liberálny program,“ vyhlásil.
Kaliňák odmietol, že by minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) dostal pozvánku na kandidátku Smeru-SD. Poukázal na to, že Taraba momentálne rokuje s predsedom SNS Andrejom Dankom, ich výhrady označil skôr za technické. „Taraba je veľmi vplyvný a podľa mňa veľmi úspešný podpredseda vlády a minister životného prostredia, ktorý ide za svojimi cieľmi,“ dodal Kaliňák.
