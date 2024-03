Robertson:Vstup SR do NATO ovplyvnila politická situácia i stav armády

Londýn/Praha/Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenskej republike neumožnili vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) už v roku 1999, pretože jej ozbrojené sily neboli považované za pripravené integrovať sa do štruktúr NATO. Ďalším dôvodom bola vnútropolitická situácia, ktorá znepokojovala existujúce členské štáty. Pre TASR to pri príležitosti 20. výročia vstupu SR do Aliancie uviedol jej niekdajší generálny tajomník George Robertson.



Slovensko vstúpilo do NATO 29. marca 2004 spolu s ďalšími šiestimi postkomunistickými štátmi: Bulharskom, Estónskom, Lotyšskom, Litvou, Rumunskom a Slovinskom.



Summit NATO v Prahe, ktorý sa uskutočnil v novembri 2002, keď Aliancia pozvala SR na prístupové rokovania, bol podľa vyjadrení vtedajšieho generálneho tajomníka Robertsona veľmi dôležitý a ostane zapísaný v histórii.



Práve v období medzi rokmi 1999 a 2004 došlo na strane SR k obrovskému zlepšeniu vzájomnej spolupráce s Alianciou a stabilizovala sa aj domáca politická scéna, skonštatoval Robertson.



"Slovensko je plne integrovanou krajinou NATO. Zohráva vítanú a významnú úlohu pri pomoci Ukrajine pri odrážaní ruských útočníkov," komentoval britský politik súčasné pôsobenie SR v rámci aliančných štruktúr.



Ako významnú vyzdvihol rolu slovenských jednotiek vo všetkých misiách NATO. "Dúfam, že Slovensko zostane v centre kolektívnej obrany Západu," uviedol pre TASR.



V marci sa Robertson zúčastnil aj na pražskej konferencii Naša bezpečnosť, kde označil NATO za "veľmi úspešné a výlučne obranné zoskupenie".



Na členov Aliancie však apeloval, aby v oblasti obrany urobili ešte viac. "Budovanie našej obrany a odolnosti, investovanie do našej bezpečnosti je v našom vlastnom záujme a potrebujeme si uvedomiť naše povinnosti," zdôraznil.



"Dnes 32 členských štátov NATO spájajú spoločné hodnoty a záväzok vzájomne sa chrániť," uzavrel Robertson.