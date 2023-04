Robotickým systémom DaVinci operovali v UNM už dve desiatky pacientov

Martin 28. apríla (TASR) - Najnovšia generácia robotického systému DaVinci pomohla lekárom v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) už pri dvoch desiatkach operácií. Podľa riaditeľa UNM Ivana Kocana systém umožňuje vykonávať minimálne invazívne operácie v 3D s vysokým rozlíšením.



Systémom DaVinci začali v UNM operovať v marci 2023. "Operácia prináša pacientom viacero benefitov. Najväčším je lepšia rekonvalescencia po zákroku, s čím súvisí aj kratšia doba hospitalizácie. Zo strany pacientov je o tento druh operácií vysoký záujem. Aktuálne ho využívame pri chirurgických, gynekologických a urologických operáciách," uviedol Kocan.



UNM zaviedla robotický systém do praxe vďaka spolupráci s Jesseniovou lekárskou fakultou (JLF) Univerzity Komenského (UK) v Martine, ktorá prístroj získala z prostriedkov európskych štrukturálnych fondov. "JLF začala novú etapu vo výchovnom, vedecko-výskumnom procese a v liečebnej starostlivosti v UNM," podotkol prodekan JLF UK pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Ján Švihra.



Podľa prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM Kamila Biringera prináša robotická chirurgia v prostredí systému DaVinci obrovský pokrok v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. "Umožňuje efektívnejšiu operáciu s lepšou vizualizáciou operačného poľa. Čo jednoznačne prispieva ku komfortu gynekologických pacientok. Nie je určená na banálne výkony a rutinnú medicínu. Ide o pacientky so závažnými ochoreniami, ktoré si vyžadujú väčší rozsah operačného výkonu v brušnej dutine," povedal.



Prednosta Kliniky všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie Juraj Miklušica pripomenul, že robotický systém pôvodne vyvinuli na operáciu prostaty. "Následne na operáciu konečníka a hrubého čreva. Prirodzene sme začali zaúčať tím, ktorý sa venuje operácii čriev. Operoval už šesť pacientov. Ich rehabilitácia bola rýchla a na tretí, štvrtý deň väčšinu z nich prepustili domov," priblížil.



Robotické operácie čriev podľa neho poskytujú úplne iný pohľad do brušnej dutiny ako otvorené alebo laparoskopické operácie. "Z môjho pohľadu budú určite všetky operácie v budúcnosti robotické. Nielen v brušnej chirurgii, ale pustíme sa aj do hrudnej chirurgie a chirurgie krku," dodal Miklušica.