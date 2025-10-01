< sekcia Slovensko
Rodičia, pozor: Odmeňujete deti sladkosťami? Toto by ste mali vedieť
Odmenou pre deti nemusí byť podľa odborníkov vždy len sladká dobrota, ale potešia sa aj zdravej aktivite.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Rodičia by nemali odmeňovať deti za plnenie školských úloh a výsledkov sladkosťami. Rovnako by sa mali vyhnúť podávaniu sladkostí deťom medzi hlavnými chodmi. Vhodnejšie je občas im pripraviť sladkú desiatu alebo raňajky. Vyplýva to z odporúčaní Úradu pre verejné zdravotníctvo (ÚVZ) SR.
„U detí je zdravé stravovanie jednou z najdôležitejších zložiek ich životného štýlu. Strava dieťaťa má byť pestrá, so zastúpením všetkých základných živín, minerálov a vitamínov. Dôležitý je dostatok mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny,“ vysvetlili odborníci. ÚVZ poukazuje aj na dôležitosť pravidelného stravovania dieťaťa, vrátane pravidelných raňajok, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výkon dieťaťa počas školského vyučovania.
Odmenou pre deti nemusí byť podľa odborníkov vždy len sladká dobrota, ale potešia sa aj zdravej aktivite. „Zoberte ich na prechádzku do prírody, ktorá môže byť spojená s poznávaním okolia, choďte sa s nimi bicyklovať alebo si s nimi vyskúšajte adrenalínovú aktivitu, ktorá bude deti baviť. A navyše, spoločne urobíte niečo aj pre vaše zdravie,“ navrhujú. Ako poznamenali, takéto činnosti sú prospešné nielen pre fyzickú, ale aj pre psychickú pohodu školákov a adolescentov.
