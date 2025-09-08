< sekcia Slovensko
Rodičia, pozor: Toto by mala obsahovať každá školská taška
Najmä plastové fľaše by sa nemali nechávať na priamom slnku, keďže teplo a UV žiarenie môžu znižovať kvalitu materiálu a podporovať rast mikroorganizmov.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Ideálna fľaša do školy by sa mala dať ľahko čistiť, mať odmerku a udržiavať teplotu nápoja. Vyrobená môže byť z plastu, skla alebo nerezovej ocele. Odporúča to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. PET fľaše z už vypitých nápojov by sa podľa odborníkov opätovne používať nemali, určené sú iba na jedenkrát.
„Fľašu je potrebné umývať každý deň teplou vodou s jemným saponátom, ideálne aj kefkou, aby sa dôkladne mechanicky vyčistili vnútorné steny,“ radí ÚVZ SR. Po umytí treba nechať fľašu otvorenú, aby dobre preschla. Najmä plastové fľaše by sa nemali nechávať na priamom slnku, keďže teplo a UV žiarenie môžu znižovať kvalitu materiálu a podporovať rast mikroorganizmov.
Ako upozornil úrad, plastové fľaše sa časom opotrebujú. V prípade prasklín, zmeny farby či iných poškodení treba fľašu vymeniť za novú. „Zmeny v dôsledku používania, akými sú zafarbenie od farbív z potravín vrátane lykopénu a kurkumínu, však nepredstavujú zhoršenie vlastností plastového materiálu,“ dodali odborníci.
