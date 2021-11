Rodičia protestovali pred ministerstvom, upozornili na práva detí

Bratislava 1. novembra (TASR) - Viacero rodičov v pondelok večer protestovalo pred Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR. Ako TASR informoval viceprezident a generálny manažér Rady pre práva dieťaťa Jozef Tinka, chceli upozorniť na to, že odbory sociálnoprávnej ochrany detí, mnohí advokáti a súdy svojvoľne zasahujú do života detí a za konflikty rodičov trestajú deti segregáciou od jedného z rodičov.



"Štát si zakrýva oči pred tým, že vytesnenie rodiča z duševného prežívania dieťaťa je problémom verejného zdravia. Brániť dieťaťu, aby naplnilo svoje citové potreby k druhému rodičovi, znamená páchať na dieťati psychické násilie a zhoršovať jeho zdravie a psychosociálny vývoj," priblížil Tinka problematiku tzv. vymazaných rodičov.



Rada pre práva dieťaťa tvrdí, že riaditeľka Národného koordinačného strediska Mária Vargová pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch zlyhala. Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) žiadajú, aby zvážil zotrvanie Vargovej vo funkcii riaditeľky a aby vytvoril pracovnú skupinu, ktorá vypracuje národný program riešenia problematiky emočného zneužívania detí.



Protestujúci tiež žiadajú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby informovala o tom, aké legislatívne zmeny a v akom časovom horizonte pripravuje. Tiež požadujú, aby do procesu prípravy zaangažovala verejnosť, najmä prostredníctvom mimovládnych organizácií. Informovali tiež o tom, že zvažujú ďalšie kroky vrátane sťažnosti na medzinárodné inštitúcie. Nevylúčili ani skupinovú hladovku pred ministerstvami.



MS SR v reakcii pre TASR uviedlo, že rozumie nespokojnosti rodičov, ktorí sa chcú starať o svoje dieťa a nie je im to umožnené. Za svoju úlohu považuje urobiť všetko pre to, aby systém na súdoch fungoval. Hovorí, že si vyžiadalo množstvo spisov zo súdov, ktoré sa týkali rozhodnutí o dieťati. Vykonalo tiež podrobný prieskum, aby dokázalo identifikovať prípadné nedostatky.



"Naším úsilím je tiež cez súdnu mapu zorganizovať súdy tak, aby sa sudcovia mohli špecializovať na rodinnú agendu a boli tak schopní čo najskôr a s čo najväčšou odbornosťou rozhodovať," zdôraznil rezort spravodlivosti.



Poukázal tiež na to, že na súdoch zavádzajú tzv. multidisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati. Doň majú byť zapojení všetci tí, ktorí vedia o danej rodine a dieťati a môžu napomôcť pri správnom rozhodovaní v danom prípade, to znamená psychológovia, kolízni opatrovníci, sociálni pracovníci, mediátori, znalci, rovnako širšie využívanie mimosúdneho riešenia či pravidlo osobného vypočutia dieťaťa vo vhodne upravených priestoroch súdu. Multidisciplinárny prístup podľa MS SR už pilotne testuje deväť okresných a tri krajské súdy na Slovensku.