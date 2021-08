Rodičia prvákov dostanú zvýšený prídavok na dieťa

Bratislava 30. augusta (TASR) – Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnú rodičom budúcich prvákov jednorazový zvýšený prídavok na dieťa, ktorý je určený na zabezpečenie základných školských potrieb pre nezaopatrené dieťa. Prídavok na dieťa sa zvyšuje o sumu 104,76 eura za mesiac september, pričom vyplatený bude v októbri. TASR to potvrdila Marianna Šebová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.



"Zvýšená suma prídavku na jedno dieťa môže byť poskytnutá iba raz a je priamo viazaná na nástup dieťaťa do školy," spresnila Šebová. Nie je potrebné, aby rodič žiadal o tento príspevok na úrade, práce, sociálnych vecí a rodiny, bude mu vyplatený automaticky. "V prípade, ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v SR, nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa," priblížila Šebová. Údaje o nezaopatrených deťoch, ktoré nastúpili do prvého ročníka základných škôl, úrady získavajú z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



S nákladmi v súvislosti so začiatkom školského roka pomáhajú rodičom aj niektoré mestá a obce. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves sumou 30 eur pomôže rodinám prvákov pri nákupe školskej tašky či písacích potrieb. Rozpočtom rodín s prváčikmi v bratislavskom Ružinove by mal aj v budúcom školskom roku 2021/2022 pomôcť jednorazový príspevok 40 eur. Podmienkou je trvalý pobyt v Ružinove rodiča dieťaťa, respektíve jeho zákonného zástupcu. Bratislavské Staré Mesto zas prispeje na nákup školských potrieb pre prváčikov finančnou pomocou vo výške 50 eur.