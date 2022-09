Rodičom prvákov dajú zvýšený prídavok na dieťa na školské potreby

Bratislava 4. septembra (TASR) – Dieťa, ktoré od septembra nastúpi prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, má nárok na zvýšený prídavok. Jeho celková výška bude 136,33 eura, pričom rodičom prvákov bude zvýšený prídavok vyplatený v októbri. Pre TASR to potvrdili z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.



Od 1. septembra 2019 má dieťa, ktoré nastúpilo prvýkrát do prvého ročníka základnej školy, nárok na zvýšený prídavok. "Rozšíril sa tak účel prídavku o čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa," uviedli z ústredia.



V praxi to znamená, že rodičovi takéhoto dieťaťa vyplatia popri riadnom, mesačne vyplácanom prídavku na dieťa, aj jednorazový zvýšený prídavok. "Celková suma prídavku sa tak zvýši o 106,33 eura za mesiac september. Celková výška prídavku tak bude 136,33 eura," priblížili z ústredia. Na jedno dieťa je príspevok poskytnutý iba raz.



Podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny nie je potrebné, aby rodič žiadal o tento zvýšený príspevok na úrade práce. Príspevok bude vyplácaný automaticky. "V prípade, ak oprávnená osoba nepoberá prídavok na dieťa v Slovenskej republike, ale prídavok poberá v inom členskom štáte EÚ, nárok si uplatňuje podaním žiadosti o zvýšený prídavok na dieťa," informovali z ústredia.



Podľa súčasnej platnej legislatívy poskytovanie tohto zvýšeného príspevku sa od januára 2023 ruší, potvrdilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.