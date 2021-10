Rodičia sa boja straty pohybových a záujmových aktivít pre deti

Bratislava 2. októbra (TASR) - Rovnako ako o vzdelanie sa rodičia boja aj straty pohybových a záujmových aktivít pre deti a súvisiacej socializácie. Rodičom nezáleží len na samotnom vzdelávaní, ale aj na vedľajších aspektoch školskej dochádzky, ako sú socializácia, pohyb či samotný pocit slobody. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ občianskeho združenia (OZ) Rodičia.sk Matej Stuška.



Veľký dôraz kladú rodičia na záujmové aktivity svojich detí, ako sú napríklad šport, umenie, rozvoj zručností a všetko to, čo deti robia mimo vyučovania na základe svojho rozhodnutia, preferencií a talentu. "Obavy vyplývajúce zo zavretých škôl sú rovnako intenzívne ako obavy z obmedzenia krúžkov a aktivít v športových kluboch," uvádza OZ Rodičia.sk.



Z prieskumu občianskeho združenia a agentúry 2muse na vzorke 1001 respondentov, z toho 365 rodín s deťmi do 18 rokov, vyplýva, že vyššiu mieru obáv má v tejto téme vyše 40 percent rodičov. Viac ako pätina rodičov sa veľmi obáva, čo potvrdzuje ich veľmi negatívnu skúsenosť z predošlých období izolácie. Občianske združenie uviedlo, že tieto poznatky sú v zhode s výstupmi z ich prieskumu z júna, keď rodičia aj verejnosť zhodne potvrdili negatívny dosah obmedzenia socializácie, pohybových a iných záujmových aktivít na psychické a fyzické zdravie detí a mládeže.



Školský prospech detí je pre rodičov v tomto kontexte menej významný. "Šport, umenie a iné mimoškolské aktivity detí a mládeže musia mať rovnakú prioritu ako samotné vzdelávanie. Ak nám záleží na budúcnosti našich detí nielen z pohľadu vzdelania, ale aj ich zdravia, potom ihriská a športoviská, základné umelecké školy musia zostať dostupné pre všetky deti, ktoré nejavia príznaky ochorenia," uviedol Stuška.



Posledný školský rok spojený s pandémiou odhalil dlhodobý trend zhoršujúceho sa fyzického a duševného zdravia detí a mládeže, sprevádzaný nárastom obezity, dramatickým poklesom ich pohybových schopností a zvýšeným výskytom duševných porúch a problémov vyžadujúcich odbornú pomoc. Takmer dve desiatky organizácií počas leta tvrdili, že pohyb a šport patria k deťom a do škôl.