< sekcia Slovensko
Rodičia školákov, zbystrite: Dbáte na kvalitný spánok vašich detí?
Školáci od šiestich do 13 rokov potrebujú deväť až 11 hodín spánku, staršie deti od 14 do 17 rokov osem až desať hodín a mladší dospelí od 18 do 25 rokov sedem až deväť hodín spánku.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. septembra (TASR) - Pre školopovinné deti a dospievajúcich je dostatočne dlhý a kvalitný spánok nevyhnutný. Má súvis so správnym fungovaním imunitného systému, obnovou energetických zásob, posilňovaním a regeneráciou pamäte, rastom a vývinom či schopnosťou koncentrácie. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).
„Kvalitný spánok je pre školáka nevyhnutný. Kvalita a dĺžka spánku majú preukázateľný vplyv na fyzické a mentálne zdravie,“ uvádza úrad. Apeluje preto na rodičov, aby svoje dieťa naučili správnym spánkovým návykom. „Návyky spojené so spánkom pôsobia na deti upokojujúco a môžu pomôcť s uvoľnením a uľahčiť zaspávanie,“ dopĺňa.
Približuje, že školáci od šiestich do 13 rokov potrebujú deväť až 11 hodín spánku, staršie deti od 14 do 17 rokov osem až desať hodín a mladší dospelí od 18 do 25 rokov sedem až deväť hodín spánku. Ako podotýka, ide o všeobecné odporúčania, ktoré nezohľadňujú individuálne potreby jednotlivých detí. Prihliadať treba podľa neho aj na celkový zdravotný stav či každodenné aktivity dieťaťa. Okrem dĺžky spánku je podľa ÚVZ dôležitá aj jeho kvalita. Upozorňuje, že často prerušovaný spánok môže byť príčinou, že sa dieťa budí unavené a nedostatočne odpočinuté.
Za vhodné považuje, aby malo dieťa nastavený pravidelný režim zaspávania a vstávania. Menším deťom podľa úradu spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. Zároveň pripomína, že predspánková rutina detí aj adolescentov nemá obsahovať aktivity so svietiacimi displejmi, ako sú počítač, televízor, herná konzola, smartfón či tablet. Miestnosť na spanie by mala byť podľa ÚVZ zatemnená zatiahnutými závesmi či žalúziami. Spálňa by tiež mala byť tichá, vyvetraná a chladnejšia než ostatné obytné priestory v byte či dome. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia.
„Kvalitný spánok je pre školáka nevyhnutný. Kvalita a dĺžka spánku majú preukázateľný vplyv na fyzické a mentálne zdravie,“ uvádza úrad. Apeluje preto na rodičov, aby svoje dieťa naučili správnym spánkovým návykom. „Návyky spojené so spánkom pôsobia na deti upokojujúco a môžu pomôcť s uvoľnením a uľahčiť zaspávanie,“ dopĺňa.
Približuje, že školáci od šiestich do 13 rokov potrebujú deväť až 11 hodín spánku, staršie deti od 14 do 17 rokov osem až desať hodín a mladší dospelí od 18 do 25 rokov sedem až deväť hodín spánku. Ako podotýka, ide o všeobecné odporúčania, ktoré nezohľadňujú individuálne potreby jednotlivých detí. Prihliadať treba podľa neho aj na celkový zdravotný stav či každodenné aktivity dieťaťa. Okrem dĺžky spánku je podľa ÚVZ dôležitá aj jeho kvalita. Upozorňuje, že často prerušovaný spánok môže byť príčinou, že sa dieťa budí unavené a nedostatočne odpočinuté.
Za vhodné považuje, aby malo dieťa nastavený pravidelný režim zaspávania a vstávania. Menším deťom podľa úradu spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. Zároveň pripomína, že predspánková rutina detí aj adolescentov nemá obsahovať aktivity so svietiacimi displejmi, ako sú počítač, televízor, herná konzola, smartfón či tablet. Miestnosť na spanie by mala byť podľa ÚVZ zatemnená zatiahnutými závesmi či žalúziami. Spálňa by tiež mala byť tichá, vyvetraná a chladnejšia než ostatné obytné priestory v byte či dome. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia.