Rodičom zdravotne znevýhodnených detí pomôže tím odborníkov

Bratislava 27. marca (TASR) - Rodičia, ktorým sa narodí dieťa so zdravotným znevýhodnením, už nebudú musieť komplikovane zháňať informácie. Pod hlavičkou novej online poradne portálu usmevpredruhych.sk vzniká tím skúsených odborníkov, ktorí takéto rodiny budú vedieť správne nasmerovať. TASR o tom informoval iniciátor projektu Miroslav Béreš.



Projekt Úsmev pre druhých by sa mal spustiť v máji. Motiváciou založiť novú službu pre rodičov boli nedostatočné služby včasnej intervencie na Slovensku. "Sami sme si ako rodičia dieťaťa s raritným genetickým syndrómom prešli zložitým obdobím hľadania informácií, ktoré trvalo pár rokov," vysvetlil Béreš.



Preto sa spolu s manželkou rozhodli združiť pod hlavičkou občianskeho združenia špeciálnych pedagógov, lekárov, fyzioterapeutov, lekárov či iných odborných pracovníkov. „Aby sa rodičia mohli správne rozhodnúť, potrebujú si vypočuť nielen názory lekárov, ale aj ďalších špecialistov, aby bol stav komplexne posúdený," dodala štatutárka združenia Veronika Bérešová, ktorá pracuje ako lekár na internom oddelení.



Portál usmevpredruhych.sk nebude slúžiť iba ako poradňa, ale chce prepájať a pomáhať komunite so zdravotným znevýhodnením. „Chceme vytvoriť efektívnu sociálnu službu zdarma a pomôcť ľuďom, aby sa lepšie zorientovali vo svojom zdravotnom znevýhodnení. Dieťa s rôznorodým postihnutím sa môže narodiť komukoľvek a kedykoľvek, preto chceme, aby v nás mali títo ľudia oporu a vedeli, že v tom nezostanú sami," zdôraznil Béreš.



Súčasťou projektu bude okrem poradne možnosť prepájania ľudí s darcami prostredníctvom príbehov a dražieb, ale aj bazár, v ktorom si ľudia môžu medzi sebou presúvať pomôcky, veci aj služby. Ľudia budú môcť služby portálu využívať bezplatne. "Týmto projektom však iba začíname a už onedlho spustíme aj športovo integračnú výzvu usmevnahory.sk a prostredníctvom ďalšieho projektu sa budeme snažiť vytvárať pracovné príležitosti pre tých, ktorí sú pre svoje postihnutie ťažko zamestnateľní," doplnil Béreš.