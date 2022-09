Rodičov detí v materských školách nečakajú žiadne významné zmeny

Bratislava 4. septembra (TASR) - Rodiča dieťaťa v materskej škole v súvislosti s novým školským rokom nečakajú žiadne významné zmeny. Zvýšené požiadavky na spoluprácu rodičov s materskou školou možno očakávať v súvislosti s plnením povinného predprimárneho vzdelávania. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



"Rodičia musia dbať o riadnu a pravidelnú dochádzku detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie do materskej školy," uviedol rezort školstva. Ako doplnili z ministerstva, rodičia detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou na základe žiadosti rodiča by sa mali počas školského roka priebežne kontaktovať s kmeňovou materskou školou v záujme dosiahnutia optimálnej pripravenosti ich dieťaťa na základnú školu. Všetkým rodičom ministerstvo radí, aby na základe odporúčania príslušnej materskej školy, spolupracovali so zariadeniami poradenstva a prevencie.



Ministerstvo školstva uviedlo, že v novom školskom roku učitelia materských škôl budú môcť v plnej miere využívať dostupné didaktické a metodické materiály a produkty. "Riaditelia materských škôl musia vo svojej riadiacej činnosti dbať o dodržiavanie podmienok organizácie výchovy a vzdelávania v súlade s vyhláškou o materskej škole a riadiť sa ustanoveniami zákonov upravujúcich vzdelávanie v materských školách," ozrejmilo MŠVVaŠ SR.



Riaditelia materských škôl budú musieť podľa rezortu školstva nastaviť pravidlá vedenia výrazne zredukovanej pedagogickej a ďalšej dokumentácie materskej školy. "Materské školy budú v spolupráci so zákonnými zástupcami detí zlepšovať plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou," dodali z ministerstva školstva.



V školskom roku 2022/2023 má do materských škôl nastúpiť asi 174.500 detí. Z toho približne 63.500 detí má byť v povinnom predprimárnom vzdelávaní.