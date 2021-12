Rok 2021 bol najmä o sčítaní, bilancuje šéf Štatistického úradu Ballek

Bratislava 29. decembra (TASR) - Najvyššie úsilie Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa počas roka 2021 sústredilo na zabezpečenie všetkých procesov spojených so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021. Potvrdil to predseda ŠÚ Alexander Ballek, ktorý zároveň opätovne vyzdvihol koordináciu cenzu i participáciu obyvateľov na zisťovaní dát.



"Bolo obrovským úspechom dosiahnuť viac ako 90-percentnú priamu účasť v sčítaní obyvateľov, ktoré sa realizovalo prvýkrát úplne novým spôsobom – výlučne elektronicky a počas vrcholiacej druhej vlny pandémie," povedal Ballek.



"Za veľký úspech považujem aj to, že sme už do konca roka mali spracované aj administratívne zdroje a vydali prvé výsledky SODB 21. Prvýkrát išlo totiž aj o integrované sčítanie," dodal šéf štatistikov.



Pripomenul, že ŠÚ sa v končiacom sa roku stal skutočným koordinátorom štatistík v prospech skvalitnenia a zrýchlenia údajov. "Považujem za úspech, že sme počas pandémie zvládli zabezpečiť v plnom rozsahu údaje z viac ako 80 pravidelných zisťovaní. Boli z nich spracúvané výstupy nevyhnutné pre slovenskú vládu či Európske spoločenstvo na rozhodovanie o pomoci v rámci tlmenia dosahov pandémie na ekonomiku," uviedol Ballek.



Upozornil, že napriek obmedzeniam sa podarilo uskutočniť aj rozsiahly poľnohospodársky cenzus fariem, ktorý sa realizuje raz za desať rokov a mapuje aktivity i malých poľnohospodárov v krajine. "Sú to dôležité údaje pre nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky v EÚ," zdôraznil predseda ŠÚ.



Vyzdvihol tiež iniciatívne novinky a vylepšenia v štatistikách, s ktorými prišiel úrad. "Napríklad sme zaviedli mesačne reporty o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v SR. Tiež do mesačných výstupov o tržbách či produkcii vybraných odvetví slovenskej ekonomiky sme zaviedli krátke porovnania s rovnakým obdobím pred pandémiou. Reálne totiž pandémia spôsobila také rasty a poklesy rôznych ukazovateľov v priebehu roka 2020, že aktuálne medziročné porovnania v roku 2021 majú obmedzenú vypovedaciu hodnotu. Reálny stav tak ukazujú najmä porovnania s obdobím pred pandémiou," vysvetlil Ballek.