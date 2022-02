Rok 2022 bude v znamení pocty hudbe Mira Žbirku

Bratislava 7. februára (TASR) – K hudobným udalostiam tohto roka budú patriť koncerty Tribute To Miro Žbirka, ktoré sa uskutočnia 17. októbra v NTC Aréne Bratislava, 21. októbra v O2 Universum Praha a 23. septembra v londýnskom 229 The Venue. Každý z týchto koncertov bude výnimočnou, viac ako dvojhodinovou hudobnou a vizuálnou šou, ktorá bude oslavou hudby Mira Žbirku vo všetkých jej podobách. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Spevák a skladateľ Miro Žbirka svojich fanúšikov minulý rok navždy opustil, ale jeho hudba a odkazy tu zostávajú naďalej. V roku, v ktorom sa mala oslavovať jeho sedemdesiatka, budú rezonovať veľmi intenzívne. Na jeseň sa v Bratislave, Prahe a Londýne chystá veľká koncertná pocta jeho hudbe. Legendárne skladby a veľké hity zahrajú a zaspievajú hviezdy súčasnej slovenskej a českej hudobnej scény. Všetci umelci, ktorí nezištne prijali pozvanie na koncert Tribute To Miro Žbirka 70, vzdajú hold jeho tvorbe a zaspomínajú si na svoje zážitky s československou hudobnou legendou. Mená účinkujúcich budú zverejňované postupne, vždy s označením #MEKYNAVEKY, ktoré bude jednotiacim motívom všetkých aktivít spojených s poctou Žbirkovi.



Už čoskoro sa objaví aj nový singel a videoklip. Bude to prvá skladba z pripravovaného posledného albumu, ktorým sa pomyselne uzavrie viac ako 50-ročná autorská cesta Žbirku. V čase lockdownov, keď boli zrušené koncerty, k nemu postupne napísal hudbu a texty, ktoré stihol v posledných mesiacoch aj naspievať. Jeho vydanie je naplánované na jar. Dokončením a produkciou albumu poveril spevák svojho syna Davida, ktorý na ňom intenzívne pracuje v londýnskom štúdiu Konk.



Na Žbirkove albumy Nemoderný chalan a Chlapec z ulice sa bude spomínať v špeciálnom programe na festivale Pohoda. Na DVD vyšla aj posledná, tretia séria televíznej šou Doupě Mekyho Žbirky a pripravujú sa aj ďalšie prekvapenia, ktoré si fanúšikovia nájdu na oficiálnom webe a facebookovom a instagramovom profile.