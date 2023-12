Rok 2023 bol pre Štátnu operu divácky úspešný, v novom chystá Carmen

Banská Bystrica 26. decembra (TASR) – Rok 2023 považuje dramaturgička Štátnej opery v Banskej Bystrici Alžbeta Lukáčová za veľmi dobrý a divácky úspešný. Priniesol kvalitné, zaujímavé tituly a počiny, ako aj vyše 90-percentnú návštevnosť, ktorá operu teší. Konštatovala to pre TASR s tým, že pre nich každý kalendárny rok znamená koniec jednej a začiatok druhej divadelnej sezóny.



V tomto roku Štátna opera uviedla napríklad tanečnú drámu románu L. N. Tolstého Anna Karenina, ktorá bola prvým samostatným titulom baletného súboru po jeho zmene na samostatné umelecké teleso. Javiskovú podobu tomuto dielu dal choreograf a režisér Peter Dedinský. Za husársky kúsok, na ktorý je Lukáčová pyšná, označila opernú premiéru Andrea Chénier od skladateľa Umberta Giordana. Nepatrí medzi často hrávané talianske opery a ako vraví Lukáčová, u nich vzniklo krásne medzinárodné obsadenie a vizuálne mimoriadne pôsobivá inscenácia.



"Bola nominovaná na ocenenie Dosky, čo si v našom divadelnom prostredí mimoriadne ceníme a hoci sme ho nezískali, už len samotná nominácia je signálom, že inscenácia bola veľmi kvalitná a myslím si, že to bol počin," zhodnotila Lukáčová.



Opera na jeseň síce nepriniesla premiéru ako zvykla, a to z ekonomických dôvodov, ale uviedla niekoľko obnovených premiér. Medzi tituly, ktoré už boli stiahnuté a opäť uzreli svetlo sveta, patrili opery Dvořákova Rusalka, Čajkovského Eugen Onegin, detský rozprávkový balet Ferdo Mravec a rok uzavrela tanečným dvojtitulom 1984/Portrét Doriana Graya.



V novom roku sa diváci a priaznivci banskobystrickej opery môžu tešiť na premiéru Bizetovej Carmen, ktorú uvidia už vo februári. "Vraciame sa k tomuto diváckemu titulu, ktorý pravidelne tvorí súčasť dramaturgií kamenných divadiel svetových operných scén a raz za čas ho treba mať v repertoári, čo sa nám aj podarilo. Konkrétnosti neprezradím, ale máme vynikajúce medzinárodné spevácke obsadenie. Bude to veľkovýpravná a krásna opera i pre tých návštevníkov, ktorí jej až tak neholdujú," zdôraznila pre TASR Lukáčová.