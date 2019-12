Rok slovenského divadla 2020 má do divadiel priviesť viac návštevníkov

Bratislava 11. decembra (TASR) - Divadelné inscenácie, výstavy a iné podujatia zamerané na slovenské divadlo prinesie celoročný celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020. Projekt vyhlásený vládou Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií - Divadelného ústavu, Slovenského národného divadla (SND) a Národného osvetového centra (NOC) predstavili v utorok na tlačovej konferencii v Bratislave.



Medzi najdôležitejšie ciele projektu patrí pripomienka a oslava 100. výročia založenia SND a 190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla. Ako ďalej uviedol hovorca MK SR Pavol Čorba, projekt tiež pripomenie umelcov, ktorí by v jubilejnom roku divadla oslávili 100 rokov od narodenia. Medzi nimi sú napríklad dramatik a teoretik Peter Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, herci Viliam Záborský a Ctibor Filčík, baletná umelkyňa a pedagogička Eva Jaczová.







Ako informoval Peter Kováč, riaditeľ Činohry SND, v skladbe sezóny pravdepodobne dôjde k zmenám z dôvodu úmrtia herečky Moniky Potokárovej. "Dve rozoskúšané jednoaktovky Tajovského Hriech a Preissovej Její pastorkyňa presunieme na iný termín, pretože v týchto dvoch jednoaktovkách bola obsadená práve Monika Potokárová aj Robert Roth, hľadáme riešenie," dodal s tým, že dramaturgický plán sa inak nemení, zastúpená je v ňom domáca, svetová klasika i súčasné hry.



Riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr pripomenul, že v budúcom roku bude prvou premiérou 20. februára 2020 Dvořákova Rusalka, ďalšou premiérou 13. marca Verdiho Aida, 13. júna to bude premiéra Mozartovej Figarovej svadby.



Dramaturgička Baletu SND Eva Gajdošová uviedla, že v Roku slovenského divadla 2020 uvedú inscenáciu Prokofievovej Popolušky, ktorá bude mať výrazný medzinárodný presah: "V choreografii a réžii významného anglického choreografa Michaela Cordera."



Galavečer k 100. výročiu SND bude spoločný večer všetkých troch súborov, uskutoční sa 1. marca 2020. "Nebude snahou o dotyk s chronológiou dejín SND, ani výpočtom umeleckých výkonov a úspešných inscenácií či divadelných premiér. Bude to zamyslenie nad podstatou inštitúcie ako je národné divadlo, polemikou o zmysle a potrebe kultúry," avizujú spoluautori podujatia, režisérom večera má byť riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský.



Oblasť neprofesionálneho divadla na Slovensku zastrešuje NOC. Jeho generálny riaditeľ Michal Bartók avizoval päť celoštátnych súťaží v oblasti divadla. Ich víťazi sa stretnú v auguste v Martine na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe - Scénická žatva.



Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci budú môcť pozrieť na novej webstránke www.rokdivadla.sk. Riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete verí, že vznikajúce produkcie a podujatia budú lákadlom nielen pre pravidelných, ale aj pre menej častých návštevníkov divadiel. Ďalej informovala, že s osvetou Roku slovenského divadla 2020 pomôžu aj ambasádori. Tvárami budúcoročného projektu sa stali herečka Emília Vášáryová, autor, režisér a herec Stanislav Štepka, operná speváčka Jolana Fogašová, herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková a baletní umelci Nina Poláková a Roman Lazík.



Počas roku 2020 sa priaznivci divadla budú môcť dozvedieť o tomto druhu umenia viac aj prostredníctvom výstavy Divadelné storočie: stopy a postoje, ktorá bude inštalovaná od konca februára do začiatku októbra na Bratislavskom hrade. Dokumentačná výstava theatre.sk sa pozrie na fenomén profesionálneho divadelníctva. Počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 sa bude v Bratislave konať Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov a v rámci neho Showcase slovenského divadla. Vyjde tiež publikácia Dejiny slovenského divadla II. (1949 - 2000) a pripravuje sa knižný titul 100 rokov SND. "Chystáme Virtuálne múzeum divadelnej kultúry na Slovensku. V tomto možno budeme prvý inštitút v Európe, ktorý bude mať takto komplexne zmapovanú nielen informačnú, ale aj dokumentačnú databázu," povedala pre TASR Fekete.