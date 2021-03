Rezort školstva zhodnotil uplynulé mesiace

Bratislava 19. marca (TASR) - Uplynulé mesiace v školstve sa niesli v duchu systémových zmien a investícií. Tých, ktoré bolo nutné urobiť vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu, ale aj tých, ktoré bolo po rokoch v oblasti vzdelávania potrebné zrealizovať. Riešenie dištančného vzdelávania, kroky vpred v regionálnom školstve aj príprava opatrení z plánu obnovy. V reakcii na hodnotenie prvého roka vlády to uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.



"Uplynulý rok bol naozaj náročný a dynamický. Nastúpili sme do rezortu, kde sa dlho o zmenách iba hovorilo a čakalo sa na ne, ale nerobili sa. Navyše nám tento rok skomplikovala aj pandémia nového koronavírusu, ktorá ovplyvnila dianie v našich životoch a v každej oblasti verejného diania, aj v školstve," uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Šéf rezortu školstva po nástupe do funkcie musel spraviť viacero zmien. Prvou z nich bolo riešenie dištančného vzdelávania. "Hneď po nástupe sme za štyri dni spustili web Učíme na diaľku za nulové náklady," ozrejmil minister školstva. V čase dištančnej výučby sa podarilo sprístupniť učebnice v digitálnej forme. Učitelia tiež dostali možnosť požiadať o zvýšenie dát a volaní. Aktuálne to využíva vyše 31.600 učiteľov. "V októbri 2020 sme investovali prvých šesť miliónov eur na nákup digitálnych technológií a v januári ďalšie tri milióny eur na tento účel. Príspevok dostalo 2265 škôl. V pláne obnovy sme navyše na digitalizáciu školstva vyčlenili 180 miliónov eur," spresnil. Spustený bol aj projekt EDU TV, v ktorom postupne pribúdajú ďalšie videá. Aktuálne ich je 555. Rovnako sa rezortu školstva podarilo umožniť prednostné očkovanie zamestnancov škôl. Túto možnosť využilo viac ako 50.700 učiteľov a niekoľko tisíc odborných a nepedagogických zamestnancov.



"Vyčlenili sme 60 miliónov eur na udržanie miest v materských školách, celkovo ide o 23.865 zamestnancov," priblížil minister školstva. Materským školám bolo umožnené čerpanie rozvojových projektov a vytvoril sa pre ne projekt Múdre hranie, podporených bolo 706 materských škôl. "Investovali sme 20 miliónov eur na udržanie miest v týchto školách, podporených bude 6192 zamestnancov a 716 základných umeleckých škôl," povedal šéf rezortu školstva. Ministerstvo investovalo 82 miliónov eur do asistentov a podporných tímov na školách. Ministerstvo tiež pripravilo reformu poradenského systému aj s pomocou zdrojov z plánu obnovy. Okrem 82 miliónov v roku 2020 vyčlenilo navyše v roku 2021 ďalších osem miliónov eur na asistentov.



Ďalším z dosiahnutých cieľov je aj otvorenie trhu s učebnicami. V roku 2020 sa do učebníc investovalo najprv dovedna 16 miliónov eur. "Teraz v roku 2021 investujeme prvých šesť miliónov eur a v júni je naplánovaná investícia osem miliónov eur do učebníc pre školy," doplnil Gröhling. Pripravili sa tiež novely zákonov, akými sú školský zákon, zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch či zákon o odbornom vzdelávaní.



Rezort školstva tiež vyhlásil výzvy na zlepšenie zariadenia jedální, vyčlenilo sa na ne dokopy 2,75 milióna eur, na letné školy smerovalo 500.000 eur, na iniciatívu Čítame radi suma 780.000 eur, na Múdre hranie pre materské školy 500.000 eur. Rovnaká suma bola určená aj na doučovanie žiakov pod názvom Spolu múdrejší.



Rezortu školstva sa tiež podarilo zrealizovať viacero zmien aj v oblasti eurofondov, vedy a výskumu. "Odkontrolovali sme sporné stimuly na vedu a výskum z minulosti. Spolupracovali sme pri tom s Nadáciou Zastavme korupciu. Výrazne sme počas jedného roka zvýšili zazmluvnenie a čerpanie eurofondov. Bohužiaľ, stav eurofondov na školstve bol veľmi zlý, čo sa týka čerpania aj zazmluvnenia, ale podarilo sa nám zlepšiť v oboch oblastiach," uviedol minister školstva. Okrem toho sa tiež schválilo pridružené členstvo Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre.



Okrem vedy dostal podporu aj šport, dva milióny eur putovali do športových klubov, ďalších desať miliónov eur je pripravených na čerpanie.