< sekcia Slovensko
Rokliny v NP Slovenský raj sú z dôvodu vysokých tokov uzavreté
Uzávera je podľa NP Slovenský raj nutná pre bezpečnosť návštevníkov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 17. mája (TASR) - Správa Národného parku (NP) Slovenský raj upozorňuje na krátkodobú uzáveru všetkých roklín v NP Slovenský raj. Dôvodom je vysoký stav tokov po výdatných dažďoch. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Rokliny sú uzavreté až do odvolania. Uzávera je podľa NP Slovenský raj nutná pre bezpečnosť návštevníkov.
„V najbližších dňoch očakávame opätovný pokles hladín tokov. Následne budú rokliny opäť otvorené, o čom budeme ihneď informovať,“ uvádza NP Slovenský raj.
Rokliny sú uzavreté až do odvolania. Uzávera je podľa NP Slovenský raj nutná pre bezpečnosť návštevníkov.
„V najbližších dňoch očakávame opätovný pokles hladín tokov. Následne budú rokliny opäť otvorené, o čom budeme ihneď informovať,“ uvádza NP Slovenský raj.