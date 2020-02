Premiér: Hanbím sa za opozíciu,odhalila svoje mylné videnie demokracie

Bratislava 20. februára (TASR) - Tretí rokovací deň 58. schôdze Národnej rady (NR) SR netradične otvoril úvodným slovom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého mu však neumožnili vystúpiť za hlavným rečníckym pultom. Musel využiť jeden z dvoch vedľajších, ktoré vo štvrtok ráno priniesli do pléna zamestnanci parlamentu. Až po vyjadreniach Pellegriniho nezaradení poslanci prestali rokovanie parlamentu blokovať a opustili hlavný rečnícky pult.



Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) musel schôdzu od utorka (18.2.) dvakrát prerušiť pre obštrukcie nezaradených poslancov, ktorí blokovali hlavný rečnícky pult. Danko ich aj vo štvrtok opätovne vyzval, aby opustili hlavný rečnícky pult, neurobili tak okamžite, ale až počas vyhlásenia premiéra. Ten kritizoval správanie nezaradených poslancov okolo Beblavého. "Nikto si nedovolil prekročiť pomyslené hranice. Hanbím sa za vás opozícia. Svojím divadlom ste urazili jeden zo štátotvorných symbolov SR, ktorým je NR SR. Svojím bezprizorným táborom, ktorý ste si zriadili priamo v rokovacej miestnosti pod štátnym znakom, a okupovaním rokovacieho miesta ste odhalili pred celým národom, že nemáte rešpekt k vlastnej štátnosti reprezentovanej aj touto inštitúciou," vyhlásil Pellegrini.



Premiér sa preto obrátil na širokú politickú verejnosť, aby odsúdila tento bezprecedentný čin, ktorý podľa neho nemá obdobu v slovenskej histórii. "Verím, že im to vo voľbách voliči aj náležite spočítajú. Okrem dešpektu k významnému symbolu moderného národa pán poslanec Beblavý a jeho tortoví spolubojovníci tiež odhalili svoje pomýlené predstavy o demokracii. Ukazujú, že je to iba demokracia pre nich," vyhlásil premiér. Podľa neho, keď sa im "nepodarilo naštartovať emóciu v pouličných bitkách, tak politické zúfalstvo preniesli na pôdu parlamentu". "Boli sme svedkami ich nedôstojného bivakovania, kde sa na sociálnych sieťach pretŕčajú v ponožkách, pyžamách, spacákoch. Takto sa teda správajú ľudia, ktorí o sebe tvrdia, že chcú spravovať štát," podotkol premiér.



Poslanci na mimoriadnej schôdzi majú prerokovať tri vládne novely zákonov, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Tiež majú prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru. O novelách majú rokovať v skrátenom režime.





Premiér: Čin nezaradených poslancov treba odsúdiť

Nezaradení poslanci blokovaním rokovania Národnej rady (NR) SR odhalili svoje "pomýlené videnie demokracie". Uviedol to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok v úvode rokovacieho dňa parlamentu. Predseda vlády sa obrátil na širokú verejnosť, aby odsúdila tento čin, ktorý "nemá obdobu v slovenskej histórii". Skonštatoval, že sa hanbí za celú opozíciu. Nezaradení poslanci už zároveň opustili miesto pri hlavnom rečníckom pulte.