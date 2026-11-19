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Rokovací deň ukončili debatou o podmienkach pre funkciu predsedu NR SR
Vo štvrtok sa konala aj tradičná hodina otázok. Skončila sa však predčasne. V sále totiž neboli prítomní poslanci, ktorých otázky pre členov vlády boli vyžrebované.
Autor TASR
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Bratislava 19. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie aktuálnej 61. schôdze. V závere diskutovali o novele Ústavy SR z dielne opozičného hnutia PS. To ňou chce do ústavy stanoviť podmienku voliteľnosti do funkcie predsedu i podpredsedu NR SR.
Za predsedu a podpredsedu parlamentu by podľa ich návrhu nebolo možné zvoliť poslanca, ktorý je obžalovaný z trestného činu korupcie alebo trestného činu verejných činiteľov. „Navrhovaná úprava nemá vplyv na samotný mandát poslanca NR SR,“ argumentovali predkladatelia. Cieľom návrhu je podľa ich slov ochrana integrity a dôveryhodnosti vedenia zákonodarného zboru.
Vo štvrtok sa konala aj tradičná hodina otázok. Skončila sa však predčasne. V sále totiž neboli prítomní poslanci, ktorých otázky pre členov vlády boli vyžrebované. Predtým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) za premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odpovedal okrem iného na otázky koaličných poslancov o inflácii a opozičných programoch.
Prečítal tiež odpoveď ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) v súvislosti s motívom čertíka na pohľadniciach Slovenskej pošty. V stanovisku na otázku opozičného poslanca Igora Janckulíka (KDH) uviedol, že motív s čertíkom odsúhlasilo ešte minulé vedenie pošty, pričom nové vedenie prednostne distribuovalo iný motív a celkové náklady na tlač 500.000 pohľadníc predstavovali 5500 eur. Nevyužité pohľadnice môže podľa Ráža pošta bezplatne poskytnúť školám.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (20. 11.) ráno. Rokovanie bude trvať do 16.00 h. Hlasovať sa tradične nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (24. 11.).
Za predsedu a podpredsedu parlamentu by podľa ich návrhu nebolo možné zvoliť poslanca, ktorý je obžalovaný z trestného činu korupcie alebo trestného činu verejných činiteľov. „Navrhovaná úprava nemá vplyv na samotný mandát poslanca NR SR,“ argumentovali predkladatelia. Cieľom návrhu je podľa ich slov ochrana integrity a dôveryhodnosti vedenia zákonodarného zboru.
Vo štvrtok sa konala aj tradičná hodina otázok. Skončila sa však predčasne. V sále totiž neboli prítomní poslanci, ktorých otázky pre členov vlády boli vyžrebované. Predtým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) za premiéra Roberta Fica (Smer-SD) odpovedal okrem iného na otázky koaličných poslancov o inflácii a opozičných programoch.
Prečítal tiež odpoveď ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) v súvislosti s motívom čertíka na pohľadniciach Slovenskej pošty. V stanovisku na otázku opozičného poslanca Igora Janckulíka (KDH) uviedol, že motív s čertíkom odsúhlasilo ešte minulé vedenie pošty, pričom nové vedenie prednostne distribuovalo iný motív a celkové náklady na tlač 500.000 pohľadníc predstavovali 5500 eur. Nevyužité pohľadnice môže podľa Ráža pošta bezplatne poskytnúť školám.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (20. 11.) ráno. Rokovanie bude trvať do 16.00 h. Hlasovať sa tradične nebude. Najbližšie hlasovanie čaká poslancov v utorok (24. 11.).