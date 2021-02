Rokovací deň začali poslanci ochranou označenia pôvodu výrobkov

Bratislava 3. februára (TASR) – Slovensko zavedie do svojich právnych predpisov legislatívu EÚ, ktorá umožňuje národnú ochranu označení pôvodu a zemepisných označení iba na nepoľnohospodárske výrobky. Ochranu označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, vína, aromatizovaných vínnych výrobkov a liehovín by mala zabezpečovať Európska komisia (EK). Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o označeniach pôvodu výrobkov, o ktorom poslanci rokovali v úvode 5. rokovacieho dňa 23. schôdze Národnej rady (NR) SR.



Cieľom je podľa predkladacej správy k zákonu jednoznačné vymedzenie pôsobnosti právnej úpravy označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov v právnom poriadku Slovenskej republiky. "Konkrétne ide o poskytnutie ochrany na vnútroštátnej úrovni kategórii výrobkov, pri ktorej právo EÚ existenciu ochrany na vnútroštátnej úrovni členských štátov pripúšťa, to znamená kategórii takzvaných nepoľnohospodárskych výrobkov," uvádza sa v materiáli.



Plénum v stredu čakajú aj novely zákonov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Zaoberať by sa poslanci mali napríklad zmenami v prípade neprimeraných podmienok v obchode s potravinami.