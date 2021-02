Rokovací poriadok a online hlasovanie má riešiť skupina popoludní

Bratislava 10. februára (TASR) - Online hlasovanie Národnej rady (NR) SR a tiež novelizáciu rokovacieho poriadku parlamentu rieši pracovná skupina v pôsobnosti ústavnoprávneho výboru. Pre TASR to uviedol predseda výboru Milan Vetrák (OĽANO). Skupina by sa mala zísť v stredu popoludní. Vetrák s podpredsedom parlamentu Jurajom Šeligom a predsedom európskeho výboru Tomášom Valáškom (obaja Za ľudí) sa zhodli, že ako prvé by sa mohlo vyriešiť online hlasovanie NR SR pri predlžovaní núdzového stavu, a to aj vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu.



"Treba rozlišovať medzi online rokovaním a online hlasovaním parlamentu. Online hlasovanie parlamentu najmä v situáciách predlžovania núdzového stavu chceme riešiť čo najskôr," povedal Vetrák. Ozrejmil, že pracovná skupina k zmenám v rokovacom poriadku vznikla na základe dohody koaličných strán. "Pracovná skupina bude v pôsobnosti ústavnoprávneho výboru parlamentu," spresnil. Dodal, že prípadný nákup potrebných hlasovacích zariadení, softvéru či hardvéru bude predmetom verejného obstarávania, ktoré sa spustí po schválení novely rokovacieho poriadku NR SR.



Valášek považuje obmedzenie možností online hlasovania na predlžovanie núdzového stavu za možnosť, ako získať koaličnú zhodu, vyriešiť obavy opozície z oklieštenia parlamentnej diskusie a ochrániť fyzickú povahu parlamentarizmu. Skonštatoval, že už z povahy veci takéto hlasovanie nepočká, keďže podľa zákona musí NR SR hlasovať do 20 dní po vláde a samotný núdzový stav napovedá o vážnosti situácie a pravdepodobnosti, že sa poslanci nemôžu zísť fyzicky. Hovorí o prvom kroku. "Možno to aj skončí pri núdzových stavoch. Pointou nie je, aby sa parlament, ako ho dnes poznáme, zrušil a aby všetko prebehlo online. To by bolo skutočne chybou. Osobné stretnutia majú inú kvalitu. Pointou návrhu je, že v extrémnych situáciách, a hlasovanie o núdzovom stave je vhodný príklad, by sme mali mať aj možnosť inú, ako sa fyzicky zísť," poznamenal.



Možností riešenia vidí viacero. Ako príklad uviedol Európsky parlament, kde poslanci dostanú hlasovacie lístky dopredu mailom, vytlačia ich, označia možnosť a pošlú ich späť, a podobne. "Nechcem prejudikovať, ktorá možnosť je lepšia, necháme si poradiť od odborníkov, právnikov, aby bola zachovaná možnosť, že ľudia majú hlasovať slobodne a má to byť aj overiteľné," dodal. Strana Za ľudí podľa neho preferuje čo najskoršie riešenie, aby sa predišlo situáciám podobným mimoriadnej schôdzi z 28. decembra 2020, keď boli na hlasovaní fyzicky aj poslanci z karantény.



Šeliga dodal, že možnosti konzultujú aj s IT odborníkmi, aby mohlo byť riešenie súčasťou modernizácie hlasovacích zariadení a celého portálu NR SR. "Modernizácia plánovaná je, treba ju urobiť," podotkol s tým, že hlasovacie zariadenia v NR SR majú 15 či 16 rokov. Zdôraznil, že online hlasovanie nemá nahradiť klasické rokovanie a malo byť len vo výnimočných situáciách. Pri predlžovaní núdzového by sa podľa neho dalo dištančné hlasovanie vyriešiť jednoduchšie, pretože poslanec buď súhlasí, alebo nie.