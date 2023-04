Rokovací poriadok NRSR sa môže upraviť, zmeny navrhli OĽANO i Valášek

Bratislava 27. apríla (TASR) - Rokovací poriadok Národnej rady (NR) SR by sa mohol upraviť. Návrh na novelizáciu do parlamentu predložili poslanci OĽANO aj nezaradený poslanec Tomáš Valášek.



Poslanci OĽANO chcú "stíšiť" legislatívny proces. Navrhujú, aby sa o iných než legislatívno-technických pozmeňujúcich návrhoch podaných v druhom čítaní mohlo hlasovať až na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu. Nemá sa to týkať skráteného legislatívneho konania. Sľubujú si od toho vytvorenie priestoru na oboznámenie sa s rozsiahlymi zmenami aj priestoru na diskusiu s dotknutými subjektmi.



Upraviť mienia aj pravidlá o šesťmesačnej lehote, keď nie je možné opakovane podať návrh v tej istej veci, ako už bol odmietnutý. Toto pravidlo by sa podľa novely mohlo uplatniť až potom, ako je návrh dvakrát po sebe na schôdzach parlamentu neschválený. "Pri späťvzatí zákona zostáva toto pravidlo rovnaké ako doteraz," doplnili. Argumentujú aj chybovosťou hlasovacích zariadení.



Spresniť navrhujú zákaz politickej reklamy v rokovacej sále. Má sa vzťahovať aj na oblečenie či doplnky, ktoré propagujú politickú stranu alebo hnutie. Znížiť mienia aj počet podpisov pod petíciou potrebných na jej prerokovanie v parlamente. Stačiť by po novom mohlo 50.000 podpisov.



Vypustiť chcú zákaz používania zvukovej, obrazovej alebo obrazovo-zvukovej prezentácie počas diskusie. Predĺžiť chcú rečnícky čas poslancov. Aktuálne sa poslanec prihlásený za klub môže vyjadrovať najviac 30 minút, písomne prihlásený 20 minút a ústne prihlásený desať minút. Po novelizácii by mohol poslanec za klub rečniť 60 minút, písomne prihlásený 30 a ústne 20 minút.



V novele sa dotýkajú aj otázky spolupráce NR SR s vládou, a to v európskych záležitostiach pri vypracovávaní stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov Európskej únie a ich schvaľovaní NR SR prostredníctvom výboru pre európske záležitosti.



V tejto súvislosti navrhujú, aby mimoriadnu schôdzu parlamentu mohla okrem pätiny poslancov iniciovať aj tretina členov výboru pre európske záležitosti. A to vtedy, ak by sa na mimoriadnej schôdzi mal posudzovať súlad návrhu legislatívneho aktu EÚ so zásadou subsidiarity a proporcionality.



Valášek chce svojou novelou zaviesť povinnosť vypracovať a validovať doložky vplyvov aj k poslaneckým návrhom. Poslanec by mohol po novom požiadať kanceláriu NR SR o vypracovanie posúdenia vybraných vplyvov návrhu vrátane vplyvov na rozpočet verejnej správy. Kancelária by mala stanovisko vypracovať do 30 dní, poslanec by ho mal následne priložiť k svojmu návrhu zákona. Kancelária by podľa novely mohla doložku pripraviť v spolupráci s Kanceláriou Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstvom financií SR.



Poznamenal, že legislatíva je len základným nevyhnutným predpokladom realizácie deklarovaného zámeru a súčasťou riešenia musí byť aj posilnenie kapacít relevantných inštitúcií, kultúra dodržiavania pravidiel zo strany poslancov a ostatných relevantných inštitúcií a zverejňovanie relevantnej dokumentácie.