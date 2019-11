Rokovania ANS s VšZP a Dôverou budú naďalej pokračovať

Bratislava 7. novembra (TASR) – Rokovania Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera budú naďalej pokračovať. Naposledy sa zástupcovia oboch strán stretli v stredu (6. 11.), aby prebrali tému uzatvorenia cenových dodatkov k zmluvám či dofinancovanie nemocníc za aktuálny rok.



"VšZP sa stretla so zástupcami ANS na jednom z ďalších rokovaní, aby spoločne doladili detaily ohľadom uzatvorenia cenových dodatkov do 31. marca 2020. Rokovania budú pokračovať," uviedla pre TASR štátna zdravotná poisťovňa.



PR špecialista Dôvery Matej Štepianský pre TASR uviedol, že predmetom stredajšieho rokovania so zástupcami ANS bolo dofinancovanie nemocníc za rok 2019. "Po výmene stanovísk sme si dohodli nasledujúce rokovanie koncom novembra," komentoval pre TASR s tým, že predpokladajú dosiahnutie dohody.



ANS je združením lôžkových prípadne iných zdravotníckych zariadení. V súčasnosti ich združuje 75. Zamestnáva 25.000 ľudí. Je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Cieľom asociácie je spoločný postup pri riešení problémov či vyvíjaní tlaku na kompetentných, napríklad pri prijímaní štátneho rozpočtu.