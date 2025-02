Rokovania k situácii v koalícii konečnú dohodu zatiaľ nepriniesli

Bratislava 10. februára (TASR) - Rokovania k situácii v koalícii pokračujú. Konečná dohoda zatiaľ nie je. Vyplýva to z vyjadrení koaličných strán pre TASR.



"Rokovania stále prebiehajú," povedala pre TASR Ľubica Končalová z tlačového oddelenia Smeru-SD. Pokračovanie rokovaní pre TASR potvrdil aj minister investícií a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši. "Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. O výsledku rokovaní budeme informovať," dodal.



Koalícia mala na začiatku volebného obdobia 79 poslancov. Vlani však z klubu SNS vystúpili traja poslanci - Rudolf Huliak, Pavol Ľupták a Ivan Ševčík. Klub Hlas-SD v tomto roku prišiel o troch poslancov, Roman Malatinec sa pridal k odídencom zo SNS a Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa zo strany vylúčili.



Poslanci okolo Huliaka už skôr deklarovali pripravenosť pomáhať napĺňať koalícii programové vyhlásenie vlády. Poukazovali však na to, že rokovania ešte prebiehajú a závisí to od ich výsledku. Viacerí ministri pripustili zmeny vo vláde súvisiace so zmenami pomerov v Národnej rade (NR) SR.



Koalícia rokuje aj o nomináciách pri personálnych voľbách, napríklad do rady STVR. Koaliční predstavitelia avizovali aj možnosť zvolania mimoriadnej schôdze NR SR, kde by sa vyriešili všetky nominácie neobsadených funkcií vrátane voľby predsedu parlamentu.