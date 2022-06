Rokovania o odpredaji Nemocnice Bory štátu neprebiehajú

Na archívnej snímke z dronu vpravo dole stavba novej nemocnice v lokalite Bory, vľavo nákupné centrum Bory mall. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 10. júna (TASR) - Žiadne rokovania v súvislosti s odpredajom Nemocnice Bory štátu momentálne neprebiehajú. TASR to potvrdila investičná skupina Penta s tým, že ju chce určite prevádzkovať.skonštatovala hovorkyňa skupiny Lenka Vargová.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tiež potvrdilo, že o odkúpení žiadnej nemocnice nerokuje. Aktuálne má predložiť vláde materiál o výstavbe nových nemocníc z plánu obnovy.uviedol komunikačný odbor.Programové vyhlásenie vlády hovorí o pokračovaní v projekte výstavby novej martinskej univerzitnej nemocnice, ako aj o príprave koncepcie rozvoja univerzitných nemocníc v Košiciach a v Banskej Bystrici a presadzovaní vybudovania nemocnice na bratislavských Rázsochách do piatich rokov. Rezort zároveň uviedol, že vyhodnotil ponuky na projekt výstavby nemocne na Rázsochách.dodal.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) si myslí, že štát by Nemocnicu Bory odkúpiť mal, uviedol to v relácii TV Joj Na hrane. Je to podľa neho jediná šanca, ako otvoriť novú nemocnicu.Ozrejmil, že veľká nemocnica sa za éry súčasnej vlády nestihne postaviť, štát by mal preto kúpiť hotový projekt.poukázal.Šéf opozičného Smeru-SD a poslanec NR SR Robert Fico reagoval, že od skupiny Penta by nič nekupoval. Koncovú nemocnicu v Bratislave musí podľa neho postaviť štát.zdôraznil v relácii TV Joj.Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v koncoročnom bilančnom rozhovore pre TASR nevylúčil, že dôjde k diskusii s vlastníkom nemocnice na bratislavských Boroch.povedal. Neskôr však vyhlásil, že štát Nemocnicu Bory zrejme nekúpi a bude podporovať výstavbu štátnej koncovej nemocnice na Rázsochách.