Rokovania SR a Ukrajiny sa zamerali aj na energetickú bezpečnosť

Kyjev 3. júla (TASR) - Slovenská delegácia vedená riaditeľom politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martinom Kačom v utorok v Kyjeve viedla politické konzultácie s námestníkom ukrajinského ministra zahraničných vecí Oleksandrom Miščenkom a zástupcom riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Ihorom Brusylom. Rokovali o bilaterálnych témach vrátane energetickej bezpečnosti, mierovom riešení konfliktu a príprave tretieho spoločného rokovania vlád oboch krajín. TASR o tom vo štvrtok informoval komunikačný odbor ministerstva.



Po vládnych rokovaniach v Michalovciach a Užhorode, ktoré sa uskutočnili v apríli a októbri minulého roka, by sa mali delegácie pod vedením premiérov stretnúť opäť na Slovensku.



„Spoločne sme potvrdili záujem pokračovať v pragmatickej bilaterálnej spolupráci a nadviazať na doterajšie výsledky, ktoré vyplývajú aj z realizácie strategických projektov v rámci takzvanej Cestovnej mapy či ďalších energetických a infraštruktúrnych iniciatív,“ uviedol generálny riaditeľ Kačo. Slovenská pomoc Ukrajine je podľa neho zameraná na rozvojové a humanitárne projekty vrátane poskytnutia odmínovacej expertízy. SR sa zapája aj do obnovy a rekonštrukcie Ukrajiny prostredníctvom programu Ukraine Investment Framework.



Slovenská delegácia ocenila snahu Ukrajiny dosiahnuť prímerie a podporila pokračovanie diplomatických rokovaní s cieľom čo najskoršieho mierového ukončenia vojny na Ukrajine. SR operatívne potvrdila podporu Ukrajine na ceste do Európskej únie.



SR na rokovaniach apelovala na otázky energetickej bezpečnosti súvisiace s pozastavením tranzitu plynu cez ukrajinské územie. „Principiálnou snahou vlády SR je zaistiť, aby rozhodnutia súvisiace so sankciami nepoškodili hospodárske záujmy našej vlasti. Túto tému prednostne spájame s návrhom Európskej komisie REPowerEU. Navrhované odpojenie sa od strategických surovín z Ruskej federácie môže mať mimoriadne negatívne dopady nielen na slovenskú, ale tiež európsku ekonomiku, preto vláda SR žiada konkrétne garancie,“ informoval Kačo.



Ukrajinská strana v stredajšom vyhlásení po rokovaniach uviedla, že Ukrajina má záujem o konštruktívny dialóg so SR. Miščenko však dôrazne odmietol „akékoľvek pokusy o politický nátlak voči Ukrajine prostredníctvom energetických otázok, nepriateľských vyjadrení či protiukrajinskej rétoriky“.



Za „kategoricky neprijateľné“ súčasne označil také návrhy, aké vyslovil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár o potrebe odpustenia Rusku. „Nereflektujú realitu vojny, najmä skutočnosť, že agresorská krajina musí byť potrestaná za spáchané zločiny,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinskej ambasády zverejnenom na sociálnej sieti Facebook.