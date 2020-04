Rokovania Súdnej rady SR budú môcť byť online

Bratislava 28. apríla (TASR) – Rokovania Súdnej rady SR budú môcť byť vedené online v prípade neprítomnosti niektorého z členov a v prípade absencie vedenia povedie Súdnu radu jej najstarší člen. Vyplýva to z novely zákona o Súdnej rade, ktorú schválila vláda SR na svojom utorkovom rokovaní a predložila ju tak parlamentu na skrátené legislatívne konanie.



Online forma rokovania umožní členom fyzicky neprítomným, aby sa na rokovaní zúčastnili aj bez nutnosti cestovania. Rovnako tak budú môcť za návrhy Súdnej rady aj hlasovať. Návrh novely zákona taktiež po vzore úpravy Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR umožní viesť Súdnu radu SR jej najstaršiemu členovi v prípade, že by absentovalo vedenie vo forme predsedu a podpredsedu.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po rokovaní vlády priblížila, že nová úprava zákona má odstrániť nejasnosti o možnosti zúčastňovať sa na zasadnutiach Súdnej rady v prípade, ak člen nie je priamo prítomný. Novelou sa má predísť tiež znefunkčneniu zasadnutí Súdnej rady. "Išlo o to, mať jasné pravidlo, ak vôbec nie je obsadená funkcia, kto nám vlastne môže viesť zasadnutie," doplnila.



Kolíková verí, že meno posledného nominanta vlády do Súdnej rady SR bude známe tento týždeň. Doplnenie všetkých členov rady považuje za dôležité aj preto, aby mohli pristúpiť k voľbe predsedu Najvyššieho súdu SR. Myslí si, že vláda pristupuje k zabezpečeniu fungovania Súdnej rady maximálne zodpovedne.