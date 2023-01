Rokovanie bývalej koalície bude pokračovať v nedeľu večer

Bratislava 22. januára (TASR) - Rokovanie dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) so zástupcami strán bývalej koalície bude pokračovať v nedeľu večer. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.



Bývalé koaličné strany sa podľa nedeľných vyjadrení Hegera zatiaľ zhodujú na tom, aby sa volebné obdobie mohlo skrátiť uznesením Národnej rady SR. Zhoda je predbežne tiež na septembrovom termíne volieb. Predbežná dohoda je aj na zmene legislatívy tak, aby na zmenu volebného systému bola potrebná ústavná väčšina. Uviedol to v diskusnej relácii TA3.



Prezidentka SR Zuzana Čaputová preferuje termín predčasných volieb v prvom polroku 2023, no akceptuje aj ten septembrový. Vláde pripomenula, že má obmedzené kompetencie a je len dočasne poverená výkonom funkcie. Pri jej zlyhaní je hlava štátu pripravená menovať úradnícku vládu na potrebný čas.