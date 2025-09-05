< sekcia Slovensko
Rokovanie medzi Zelenským a Ficom sa podľa médií skončilo
Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu so Slovenskom a mal by podľa neho pokračovať.
Autor TASR,aktualizované
Užhorod 5. septembra (TASR) - Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode sa skončilo. Zelenskyj označil rokovanie za „prínosné“. Lídri spolu diskutovali o štvrtkovom stretnutí koalície ochotných v Paríži a následnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom píše podľa agentúry Ukrinform.
Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu so Slovenskom a mal by podľa neho pokračovať. Poznamenal, že obe krajiny by mali pragmaticky spolupracovať na úrovni lídrov a na medzivládnej úrovni.
Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie je aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.
Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.
Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
