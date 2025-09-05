Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Slovensko

Rokovanie medzi Zelenským a Ficom sa podľa médií skončilo

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu so Slovenskom a mal by podľa neho pokračovať.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Užhorod 5. septembra (TASR) - Stretnutie medzi premiérom SR Robertom Ficom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri Užhorode sa skončilo. Zelenskyj označil rokovanie za „prínosné“. Lídri spolu diskutovali o štvrtkovom stretnutí koalície ochotných v Paríži a následnom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom píše podľa agentúry Ukrinform.

Zelenskyj poukázal na dôležitosť dialógu so Slovenskom a mal by podľa neho pokračovať. Poznamenal, že obe krajiny by mali pragmaticky spolupracovať na úrovni lídrov a na medzivládnej úrovni.



Išlo o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Súčasťou slovenskej delegácie je aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.

Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.

Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
.

Neprehliadnite

PREMIÉR FICO SA V UŽHORODE STRETOL S UKRAJINSKÝM PREZIDENTOM ZELENSKÝM

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

OBRAZOM: Futbalisti SR v boji o MS 2026 senzačne zdolali Nemcov 2:0

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani