Rokovanie NR prerušili, poslanci chcú, aby z väzby doviedli exšéfa SIS

Bratislava 26. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR prerušili neverejné mimoriadne rokovanie súvisiace so stretnutím najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Plénum odsúhlasilo procedurálny návrh, aby bol na rokovaní prítomný aj exšéf SIS Vladimír P., ktorý je aktuálne vo väzbe. Počas prerušenia schôdze o tom informoval poslanec Ondrej Dostál (SaS) s tým, že o ďalšom postupe rokuje grémium.



"NRSR schválila, že má záujem, aby sa na jej rokovaní zúčastnil bývalý riaditeľ SIS Vladimír P. Pôvodne to navrhol pán poslanec Taraba, potom to zopakoval poslanec Fico. NRSR bude čakať, či privezieme bývalého riaditeľa SIS z väzby. Momentálne prebieha grémium, možno sa na tom niečo zmení. Ale väčšina z hlasujúcich poslancov NRSR hlasovala za tento procedurálny návrh," uviedol Dostál. Dodal, že na schôdzi sa nestihli poriadne dostať ani k diskusii a čakalo sa aj na súčasného šéfa tajných Michala Aláča.



Dostál si podľa vlastných slov nespomína, že by sa v minulosti stalo niečo podobné a na rokovaní parlamentu niekto žiadal účasť človeka, ktorý je vo väzbe. Nevie tiež, akým spôsobom by účasť exšéfa SIS mala súvisieť s mimoriadnou schôdzou, keďže ten sa nezúčastnil stretnutia, o ktorom majú poslanci rokovať.



Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra P.



Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.



Podľa B. Kollára je nemožné, aby na rokovanie doviedli z väzby exšéfa SIS



Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) si myslí, že je nemožné, aby na utajované rokovanie parlamentu doviedli z väzby bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra P. Uviedol to počas prerušenia mimoriadneho rokovania parlamentu iniciovaného opozíciou, ktoré sa týka "tajného stretnutia" najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS.



"Ja si viem predstaviť všetko, aj toto si viem predstaviť, ale myslím si, že je to nemožné," povedal Kollár. Hoci Vladimír P. na predmetnom tajnom rokovaní v SIS nebol, mal by podľa Kollára k tomu čo povedať. Naznačil, že vynesenie informácií z rokovania a o priebehu schôdze by mohlo byť porušenie zákona.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa k prerušeniu mimoriadnej schôdze nechcela vyjadriť. Špekulácie o možnostiach dovezenia niekoho z väzby na rokovanie treba podľa nej dať teraz bokom.



Kollár v súvislosti s hlasovaním o návrhu na privezenie exšéfa SIS poznamenal, že plénum si môže odsúhlasiť čokoľvek. Na margo mimoriadnej schôdze dodal, že bude pokračovať až do prerokovania jej jediného bodu a skončí sa po vystúpení všetkých, ktorí sa chceli do diskusie zapojiť.



Po tejto schôdzi by mala pokračovať riadna májová schôdza. Na jej programe je ešte voľba podpredsedu parlamentu a predsedu sociálneho výboru, ale aj rokovanie o novelizácii rozpočtu.



Na rokovaní nezaznelo nič tajné, vyvstalo viac otázok, tvrdí Pellegrini



Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR okolo Petra Pellegriniho skonštatovali, že na utajovanom rokovaní parlamentu doteraz nezazneli žiadne utajované informácie a premiér Eduard Heger (OĽANO) nezodpovedal potrebné otázky. Pellegrini na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že predseda vlády v pléne nepovedal poslancom nič iné, ako povedal verejnosti, a z jeho vystúpenia vyvstali ďalšie otázky a pochybnosti. Vyzval preto Hegera, aby vysvetlil šíriace sa podozrenia.



"Po vystúpení premiéra pretrvávajú podozrenia, že všetko, o čom sa začína šepkať, je skutočnosť. Dokonca si myslím, že to je ešte horšie," povedal Pellegrini. Predseda vlády podľa neho rozprával v pléne aj na tlačovej konferencii "dokopy o ničom, urobil kázeň" a hovoril len o Pellegrinim a Ficovi. Jeho vystúpenie označil za slaboduché. Pellegrini sa pýta na viaceré nevysvetlené veci. Naznačil aj pochybnosti v súvislosti s podávaním správ od osôb z prostredia orgánov činných v trestnom konaní súčasnému predsedovi vlády aj jeho predchodcovi Igorovi Matovičovi (OĽANO), ako aj možné stretnutia.



Pellegrini poznamenal, že sa šíria rôzne informácie, preto by bolo dobré vysvetliť stretnutie najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Namieta, že premiér Heger doteraz nikoho neubezpečil, že sa situácia s možným ovplyvňovaním a manipulovaním vyšetrovaní rieši.



Exriaditeľ SIS Vladimír P., ktorý je aktuálne vo väzbe, by podľa neho mohol prispieť k objasneniu vecí. Najmä preto, že ako bývalý šéf tajných odovzdával informácie kompetentným orgánom a mohli súvisieť aj so spomínanými podozreniami o manipulácii svedkov. Erik Tomáš (nezaradený) pripomenul, že práve Vladimír P. podal nedávno trestné oznámenie súvisiace s ovplyvňovaním svedkov v rôznych kauzách.



Pellegrini nepovedal, či je technicky možné priviezť niekoho z väzby do parlamentu. Poznamenal, že NRSR má právo na takéto rozhodnutie a ak to narazí na právny problém, nebudú o tom diskutovať poslanci, ale zodpovedné orgány a zákony. Kým prokurátor a kompetentní nerozhodnú o žiadosti parlamentu, schôdzu podľa jeho slov prerušili.



V súvislosti s utajovaným režimom rokovania parlamentu Pellegrini poznamenal, že ešte pred schôdzou ich Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) ubezpečil, že poslanci parlamentu sa môžu oboznamovať s informáciami až do úrovne prísne tajné. Majú teda podľa neho možnosť oboznámiť sa s rovnakými informáciami ako premiér.