Rokovanie o voľbe zo zahraničia prerušili, Danko vykázal Mesterovú
Opozícia už viackrát novelu kritizovala. Do pléna parlamentu poslanci za PS priniesli hárky s podpismi pod petíciu proti navrhovanej zmene.
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Rokovanie v Národnej rade (NR) SR o návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD sa prerušilo. Stalo sa tak počas vystúpenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Poslanci za opozičné hnutie PS totiž doniesli do sály hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia, ktorú spustili. Predsedajúci Andrej Danko (SNS) vykázal šéfku klubu PS Zuzanu Mesterovú zo sály. Vyčítal jej, že narúša priebeh rokovania, a že vniesla do sály vizuálne pomôcky.
Gašpar vo svojom vystúpení zdôraznil, že novela má voľbu zo zahraničia zmeniť, nie zrušiť. „Doteraz sme volili prostredníctvom korešpondenčných lístkov poštou, my navrhujeme voľbu, ktorá bude prebiehať na našich zastupiteľstvách,“ podotkol. Zmenu odôvodňoval tým, že voľba poštou sa javí ako nespoľahlivá. Upozornil, že ešte teraz na Slovensko prichádzajú niektoré obálky z parlamentných volieb 2023. Myslí si tiež, že voľba poštou nespĺňa podmienku priamosti a tajnosti volieb. „Neviete s istotou zaručiť, do akej miery korešpondenčný lístok vkladá do obálky a vyjadruje názor tá osoba, ktorá je evidovaná ako volič,“ okomentoval.
Opozícia už viackrát novelu kritizovala. Do pléna parlamentu poslanci za PS priniesli hárky s podpismi pod petíciu proti navrhovanej zmene. Danko ich počas vystúpenia Gašpara viackrát upozornil, že vniesli do sály vizuálne pomôcky a porušujú tým rokovací poriadok parlamentu. Nakoniec vykázal Mesterovú zo sály.
