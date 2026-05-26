Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
Rokovanie parlamentu je prerušené, T. Gašpar vykázal A. Hlinu

Na snímke poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vykázanie poslanca zo sály sa má podľa nového rokovacieho poriadku sankciovať stratou mesačného platu.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 26. mája (TASR) - Rokovanie Národnej rady (NR) SR je prerušené. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) totiž vykázal opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS) zo sály. Argumentoval, že Hlina porušoval rokovací poriadok tým, že mal na sebe odev s urážlivými nápismi.

„Oficiálna výzva neprispela k odstráneniu porušenia rokovacieho poriadku. Vykazujem vás z rokovacej sály do skončenia rokovania dnešný deň,“ adresoval Gašpar Hlinovi.

Poslanca Hlinu aj lídra SaS Branislava Gröhlinga mrzí, že parlament rieši takéto veci a nie skutočné problémy Slovenska. Ozrejmili, že dôvodom vykázania mala byť nášivka na saku Hlinu s nápisom „Smer mafia nechceme“. Hlina odmietol, že by porušil rokovací poriadok. Hovoril o arbitrárnom rozhodnutí zo strany Gašpara. Upozornil na to, že Gašpar si nápis sám vyložil ako stranu Smer-SD, ale on tým myslel smerovanie krajiny. Myslí si, že by mal dostať pochvalu za to, ako v troch slovách vystihol, že mafianizácia SR nie je cestou.

Hlina avizoval, že voči prípadnému trestu sa bude brániť. Gröhling vysvetlil, že koaličníci mu tlmočili, že trest Hlinovi hrozí, ak v stredu (27. 5.) príde so sakom s nášivkou opätovne. Poslanci však hovorili o potrebe odvolacieho konania a dôkladnej argumentácii prípadnej pokuty.

