Rokovaniu dominovala diskusia o zmenách vo Fonde na podporu umenia

Bratislava 19. apríla (TASR) - Piatkovej diskusii v Národnej rade (NR) SR dominovala novela zákona o Fonde na podporu umenia z dielne SNS. Opozičným poslancom prekáža najmä spôsob rozhodovania o podpore jednotlivých projektov a zmeny v rozhodovaní o zložení rady fondu. Apelujú na väčšiu transparentnosť. Predkladateľ legislatívnej úpravy Roman Michelko (SNS) skonštatoval, že chyby v systéme chcú opraviť spôsobom, ktorý aktuálne považujú za najlepší.



Ondrej Dostál (SaS) poznamenal, že návrhom sa zásadne mení systém fungovania fondu, keďže sa z odborných komisií niektoré kompetencie prenášajú na radu, ktorú bude voliť ministerka kultúry. Obdobne to vidí aj Gábor Grendel (hnutie Slovensko, KÚ, Za ľudí). Skonštatoval, že zmenami získajú rozhodujúcu väčšinu politickí nominanti ministerky.



František Mikloško (KDH) vidí zásadný problém novely v tom, že o rozdeľovaní financií pre kultúru nebude rozhodovať vládna koalícia, ktorá vyhrala voľby, ale len jedna strana, a to SNS. "Je vylúčené, aby SNS, ktorá predstavuje 5,6 percenta voličov, vnucovala slovenskej kultúre iba svoj pohľad," podčiarkol. Zora Jaurová (PS) vidí za novelou snahu o väčšiu kontrolu nad rozhodovaním o podpore projektov v kultúre. Prekážajú jej zmeny kompetencií rady fondu pri rozhodovaní o podpore projektov.



"My sme vedeli, kde je problém, pomenovali sme problém a chceme to riešiť spôsobom, ktorý sa nám nateraz zdá ako najlepší," uviedol Michelko na margo novely. Odmieta vyjadrenia o snahe ovládnuť fond a podporu kultúry. Považuje za dehonestujúce hovoriť o nominantoch Ministerstva kultúry (MK) SR ako o nezorientovaných, pretože sa podľa neho kultúre venujú roky. "Neexistuje väčšia katastrofa, ako dať nekompetentného človeka na vysoko odborný úrad," poznamenal. Podčiarkol, že zodpovednosť za prípadnú nekompetentnosť nominanta bude niesť ten, kto ho do funkcie navrhne.



Myslí si, že od predloženia návrhu aj zmien v ňom bol dostatočný priestor na diskusiu. Pripomenul tiež, že poslanci SNS pôvodne predložili balík viacerých návrhov pre oblasť kultúry, no niektoré stiahli, aby mohli ešte diskutovať s odbornou obcou.



Karol Farkašovský (SNS) poznamenal, že ak štát niekam dáva peniaze, má právo kontrolovať ich využitie. Zdôraznil potrebu dohliadať na prerozdeľovanie financií. Roman Malatinec (Hlas-SD) poukázal na štatistiky výšky príspevkov z fondu do regiónov. Hoci je v hlavnom meste Bratislava podľa neho viac umelcov, vidí v rozdelení v rámci regiónov krajiny nepomer.



Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v utorok (23. 4.), hlasovať by počas dňa nemali. O prerokovaných bodoch by mali rozhodnúť až v stredu (24. 4.). Podľa programu zverejneného na webe NR SR by sa mali zákonodarcovia v utorok venovať novele zákona o verejnom obstarávaní.