Rokuje sa s rezortom hospodárstva o miestach predaja pyrotechniky

Bratislava 17. júla (TASR) - Pracovná skupina, zaoberajúca sa zákazom pyrotechniky, rokuje so zástupcami miest a obcí a Slovenskou asociáciou pyrotechnických firiem (SAPF) o kompetencii samospráv regulovať miesta, kde bude možné použiť zábavnú pyrotechniku. Asociácia rokuje s rezortom hospodárstva o predajných miestach pre vybrané kategórie zábavnej pyrotechniky. Pre TASR to uviedla spoluzakladateľka a hovorkyňa pracovnej skupiny Lenka Kmeťová.



Návrh novely zákona, ktorý by mal obmedziť či zakázať používanie pyrotechniky, plánujú podľa Kmeťovej predložiť v septembri. Novela by mala zakázať predaj a používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 ako petardy, výmetnice, míny či rímske sviece a najmä tie výrobky, ktoré majú svojou hlučnosťou a charakterom najnegatívnejší vplyv na ľudí, zvieratá a majetok.



Zakázané by podľa návrhu malo byť aj používanie pyrotechniky kategórie F2 a F3 v blízkosti útulkov a karanténnych staníc pre zvieratá, chovných staníc zvierat, zoo, nemocníc, domovov sociálnych služieb, cintorínov, psychiatrických liečební v okruhu minimálne 200 metrov. "Tu si ešte potrebujeme prediskutovať a dohodnúť konkrétnu vzdialenosť," poznamenala Kmeťová. Doplnila, že tieto hlavné oblasti navrhla a podporuje aj SAPF.



Rokovania podľa nej pokračujú tak, aby získali všetky potrebné informácie a stanoviská kompetentných subjektov. Ide napríklad o SAPF, Združenie miest a obcí Slovenska, Úniu miest Slovenska, Hlavný banský úrad či ministerstvo hospodárstva. "Ďalšie stretnutie k finalizácii návrhu novely zákona nás čaká v auguste," povedala pre TASR Kmeťová.