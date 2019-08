Rómsky holokaust sa podľa A. Verešovej nesmie nikdy zopakovať

Predsedníčka upozornila, že v parlamente sú poslanci, ktorí o Rómoch hovoria ako o parazitoch.

Bratislava 2. augusta (TASR) - Ľudská dôstojnosť nemá výnimky, pripomenula predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO) pri príležitosti piatkového Pamätného dňa rómskeho holokaustu. Verešová povedala, že rómsky holokaust je niečo, čo sa nesmie nikdy zopakovať.



"Zlikvidovať skupinu ľudí pre farbu ich kože je vždy brutálny zločin, nech by to bol ktokoľvek a správal sa akokoľvek," uviedla.



Predsedníčka upozornila, že v parlamente sú "poslanci, ktorí o Rómoch hovoria ako o parazitoch. Že inak proti nim nič nemajú, že ľudí nerozlišujú podľa farby pleti, ale podľa toho, ako sa správajú." Taktiež odporúča poslancom, aby si prečítali pápežské encykliky o ľudskej dôstojnosti. "Svoje kresťanstvo nestačí prezentovať len slovami, treba konať podľa učiteľa kresťanov, ktorý sa ujímal tých najnúdznejších a bránil ľudskú dôstojnosť každého jedného," uzavrela Verešová.



Pamätný deň rómskeho holokaustu pripomína udalosť, ktorá sa stala v koncentračnom tábore Auschwitz - Birkenau v noci z 2. na 3. augusta 1944. V plynových komorách tam bolo zavraždených 2900 Sintov a Rómov. Podľa Zuzany Kumanovej z OZ In Minorita v rokoch 1939 - 1945 zahynulo v Európe viac ako 300.000 Rómov.