Rómsky splnomocnenec bude od roku 2027 predkladať správu v septembri
Novelizovaný štatút má platiť od 1. júla.
Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity by mal od roku 2027 svoju výročnú správu o činnosti predkladať do konca septembra. Vyplýva to z návrhu zmeny štatútu splnomocnenca, ktorý upravuje súčasný marcový termín pre predloženie výročnej správy. Materiál predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) Úrad vlády SR.
V odôvodnení vysvetľuje, že zmenou sa zosúladí termín pre predkladanie výročnej správy s termínom predkladania Monitorovacej správy plnenia akčných plánov Stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 na rokovanie vlády. „Zosúladením termínov sa odstráni duplicitný zber podkladových dát a eliminuje sa aj administratívna záťaž pre dotknuté rezorty,“ dodáva ÚV.
