Rooseveltova nemocnica od pondelka spúšťa aj antigénové testovanie

Banská Bystrica 13. novembra (TASR) – Veľkokapacitné mobilné odberové miesto na testovanie ochorenia COVID-19 v banskobystrickej časti Uhlisko, na parkovisku na Mičinskej ceste, bude od pondelka (16. 11.) rozšírené už aj o antigénové testovanie, a to v pracovné dni, pondelok až piatok od 8.00 do 15.30 h. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici.



Podľa nemocnice testovanie antigénovým testom bude dostupnejšie oproti doterajšiemu PCR testovaniu, pretože osoba nemusí byť indikovaná lekárom, nie je potrebné sa vopred objednávať a výsledok testu dostane každý v podobe certifikátu do niekoľkých minút priamo na mieste.



"Vzhľadom na to, že na antigénové testovanie sa neobjednáva, je potrebné počítať s prípadným čakaním. Nemocnica nemá možnosť počet prichádzajúcich časovo regulovať," upozorňuje zdravotnícke zariadenie. Pritom pripomína dodržiavanie epidemiologických opatrení, medzi ktoré patria najmä dvojmetrové odstupy či prekrytie horných dýchacích ciest.



Na veľkokapacitnom odberovom mieste na Uhlisku bude naďalej prebiehať i testovanie PCR testami. Vykonáva sa však len na základe vydaného COVID Passu na daný deň, ktorý je vydaný po elektronickej registrácii na korona.gov.sk.



Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici k piatku eviduje 32 pacientov s ochorením COVID-19, z toho na umelej pľúcnej ventilácii sú ôsmi ľudia. Počet pozitívne testovaných zamestnancov stúpol oproti štvrtku (12. 11.) na 44 ľudí a počet zamestnancov v karanténe pre podozrenie z nákazy klesol na deviatich.