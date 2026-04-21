< sekcia Slovensko
Ropa podľa médií začne cez Družbu tiecť do SR v stredu popoludní
MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko, dodal zdroj.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 21. apríla (TASR) - Ukrajina obnoví dodávky ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba v stredu popoludní. Pre agentúru Reuters to uviedol anonymný zdroj z ropného sektoru, píše TASR.
„Čerpanie ropy by sa malo začať zajtra na obed,“ uviedol zdroj agentúry Reuters s tým, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit. „MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko,“ dodal zdroj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená.
Zelenskyj opravu ropovodu spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie pôžičky sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty EÚ.
„Čerpanie ropy by sa malo začať zajtra na obed,“ uviedol zdroj agentúry Reuters s tým, že maďarská ropná spoločnosť MOL si už podala prvú žiadosť o tranzit. „MOL už podal žiadosti o prvé objemy, ktoré pôjdu v rovnakom pomere do Maďarska a na Slovensko,“ dodal zdroj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že opravy poškodeného úseku ropovodu Družba sú dokončené a jeho prevádzka môže byť obnovená.
Zelenskyj opravu ropovodu spojil s odblokovaním vyplatenia 90-miliardovej pôžičky Európskej únie a posunom v prístupových rokovaniach. Uvoľnenie pôžičky sa pokúsia v stredu definitívne schváliť členské štáty EÚ.