VIDEO: Roth Neveďalová: EP bude v debatách stáť na strane farmárov

Brusel 17. júla (TASR) – Európsky parlament (EP) bude v nasledujúcom období pri rokovaniach o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ určite bojovať za záujmy farmárov. Uviedla to v rozhovore pre TASR europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová (nezaradená/Smer-SD), ktorá je jedinou plnou členkou Výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) spomedzi slovenských europoslancov.



Europoslankyňa v stredu (16. 7.) poobede prišla podporiť demonštráciu európskych farmárov, ktorí pred budovou Európskej komisie protestovali proti znižovaniu príjmov pre spoločnú poľnohospodársku politiku v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ. Pripomenula, že výbor AGRI už dlhodobejšie vyzýva eurokomisiu aj EÚ ako takú, aby sa neznižovalo financovanie poľnohospodárstva, pretože bezpečnosť potravín je veľmi dôležitá, rovnako ako aj to, aby potraviny boli dostatočne kvalitné.



„Máme aj stanovisko nášho výboru, ktoré hovorí, že poľnohospodári nesmú byť tí, ktorí znášajú dôsledky Európskej zelenej dohody a všetkých prijímaných opatrení, že im treba oveľa viac pomáhať,“ povedala.



V tejto súvislosti pripomenula debatu z júlového plenárneho zasadnutia EP, kde eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen hovoril o budúcnosti tohto odvetvia. Uviedla, že komisár europoslancov neuistil veľmi v tom, aké možno očakávať finančné príspevky pre poľnohospodárov, pričom EP očakával, že tie výdavky zostanú na rovnakej úrovni, ako boli doteraz, alebo budú nižšie, ale s nádejou, že aj napriek novým prioritám, ako obrana či konkurencieschopnosť, sa podarí zachovať rovnakú podporu pre agrosektor ako doteraz.







Návrh EK vyčleňuje na spoločnú poľnohospodársku politiku 300 miliárd eur na budúci viacročný finančný rámec (VFR), ako však skonštatovala Roth Neveďalová, tým, že je celkový objem sedemročného rozpočtu vyšší, ako bol doteraz, tak poľnohospodári dostanú menej peňazí.



„Pre nás ako východnú Európu je dôležité zachovanie priamych platieb a ich postupné zvyšovanie,“ opísala situáciu s dodatkom, že slovenskí poľnohospodári sú teraz niekde na 85 % priemeru platieb farmárov EÚ.



Poslankyňa spomenula aj prípravu národných plánov v oblasti poľnohospodárstva, kde je podľa nej veľmi zaujímavá debata vo veci agrokomodít dovážaných z Ukrajiny. Lebo hoci eurokomisia pristúpila na obmedzenie ich dovozu a stanovila kvóty, tie sú oveľa vyššie, ako boli pred vojnou na Ukrajine, najmä v prípade medu.



„Toto je jeden veľký balík, ktorý budeme musieť za dva a pol roka vyriešiť,“ uviedla s odkazom na návrh VFR, o ktorom bude teraz europarlament rokovať s členskými štátmi, zrejme do konca roka 2027. Upozornila, že výbor AGRI je jednoznačne na strane farmárov a bojuje za ich záujmy, aby mali menej byrokracie, viac flexibilít a dostávali sa k potrebnej finančnej podpore a pomohli tak riešiť problémy, ktoré má Európa napríklad so zaistení dostatku ovocia a zeleniny či mäsa.



„Potrebujeme, aby poľnohospodári dostali tie peniaze, ktoré potrebujú,“ uviedla v závere rozhovoru.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)