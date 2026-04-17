MV: Rovnosť pri voľbách majú obce dodržiavať podľa súčasného zákona
Obecné zastupiteľstvá sú pri vytváraní volebných obvodov do komunálnych volieb viazané ústavou aj zákonom.
Autor TASR
Bratislava 17. apríla (TASR) - Zásadu rovnosti pri voľbách majú obce dodržiavať aj podľa súčasnej volebnej legislatívy. Obecné zastupiteľstvá sú pri vytváraní volebných obvodov do komunálnych volieb viazané ústavou aj zákonom. Vytvoriť ich majú pomerne podľa počtu obyvateľov obce. V reakcii na iniciatívu verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského na posilnenie rovnosti volebného práva vo voľbách do orgánov samospráv a krajov to pre TASR uviedol hovorca ministerstva vnútra (MV) Matej Neumann.
„Ministerstvo vnútra pred každými všeobecnými voľbami do orgánov samosprávy obcí zdôrazňuje v rámci svojej metodickej a usmerňovacej činnosti vo vzťahu k obciam nevyhnutnosť dodržiavania zásady rovnosti volebného práva v súvislosti s utváraním volebných obvodov pre voľby do obecného zastupiteľstva pre nasledujúce volebné obdobie a určovaním počtu poslancov, ktorý sa v nich má zvoliť,“ uviedol Neumann.
Rezort je podľa neho zároveň pripravený diskutovať o každom potenciálnom vylepšení volebného zákona. Diskusia má však v prvom rade zahŕňať samosprávy.
Ombudsman sa obrátil na poslancov Národnej rady SR s návrhmi na posilnenie rovnosti volebného práva vo voľbách do orgánov samospráv a krajov. Cieľom opatrení je zabezpečiť, aby mal každý hlas voliča rovnakú váhu a nedochádzalo k deformáciám volebnej súťaže.
