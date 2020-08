Rozhlasová stanica Hviezda začala vysielať pred polstoročím

Praha/Bratislava 31. augusta (TASR) – Viac ako osemnásť rokov vysielala v bývalom Československu rozhlasová stanica Hviezda (stanice Hvězda). Vznikla v čase normalizácie, čo sa premietlo aj do skladby jej programu. V pondelok 31. augusta uplynie 50 rokov od vtedy, keď sa zvučka stanice ozvala po prvý raz.



Koncom 60. rokov sa v Československu rozvinulo celospoločenské hnutie za demokratizáciu a modernizáciu krajiny. Tomuto demokratizačnému pohybu spoločnosti však postavila hrádzu v noci z 20. na 21. augusta 1968 invázia vojsk Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy – Poľska, Maďarska, Bulharska a Nemeckej demokratickej republiky. Po augustových udalostiach došlo k zastaveniu demokratizačných procesov a začala sa Husákova normalizácia spoločnosti s cieľom "upevniť vládu komunistickej strany a potvrdiť pozíciu Československa ako oddaného člena socialistického tábora".



Po kádrových čistkách museli desiatky redaktorov z rozhlasu odísť. Čistky riadil ústredný riaditeľ Československého rozhlasu Bohuslav Chňoupek (v rokoch 1971 až 1988 dlhoročný československý minister zahraničných vecí), aktívny obhajca vstupu okupačných vojsk a normalizačnej politiky Gustáva Husáka (od 17. augusta 1969 prvý tajomník a neskôr generálny Ústredného výboru Komunistickej strany Československa).



Jedným z najdôležitejších momentov novej rozhlasovej dramaturgie tohto obdobia sa stal zánik okruhu Československo I a vznik stanice Hviezda. Vysielať začala v posledný augustový deň roku 1970 a symbolicky potvrdila víťazstvo normalizácie v Československom rozhlase. Počas viac ako osemnásťročnej existencie sa stala silným nástrojom komunistickej propagandy.



Slová "Dobrý deň, milí poslucháči! Hovorí Československý rozhlas – stanica Hviezda," zazneli v éteri po prvý raz 31. augusta 1970 o 8.30 h.



Nielen názov rozhlasovej stanice, ale aj jej úvodná zvučka, prvé takty ktorej tvorili tóny budovateľskej piesne Směr Praha, predznamenávali, že ide o výkladnú skriňu husákovho socializmu. Aj preto sa jej ušlo škodoradostné nazvanie otextované ľudovou tvorivosťou "Poď na panáka!". Táto budovateľsko-pochodová zvučka sprevádzala stanicu Hviezda až do jej zániku v roku 1989.



Stanica Hviezda vysielala na začiatku do druhej hodiny po polnoci, ale od 1. januára 1973 dostala širší priestor a ako jediný okruh v Československu vysielala 24-hodín denne. Zameriavala sa na spravodajstvo a aktuálnu publicistiku, prinášala tiež poznámky i komentáre, pričom vo vysielaní mala výrazné zastúpenie hudba.



Názov stanice niesla aj hudobná súťaž Písničky pro Hvězdu, ktorá mala do rozhlasového vysielania prinášať angažovanú popovú hudbu. Jednotlivé súťažné kolá sa konali v rôznych mestách a mali vždy dopredu určenú tému, na ktorú skladatelia a interpreti vytvárali skladby.



Posledný raz zaznela stanica Hviezda z rozhlasových prijímačov 15. decembra 1989, kedy bola zároveň premenovaná na stanicu Československo.







