Rozhlasové vysielanie RTVS ponúkne na Veľkú noc prenosy bohoslužieb

Bratislava 16. marca (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) ponúkne počas Veľkej noci program reflektujúci na silný náboženský charakter týchto sviatkov prepojených so slovenskými tradíciami i v rozhlasovej časti vysielania. TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.



Rádio Slovensko odvysiela skoro ráno pravidelné Zamyslenie na témy Veľkej noci. O význame sviatkov sa bude hovoriť aj v prúdovom vysielaní cez deň. Na Veľký piatok po 8.00 h povedie Štefan Chrappa rozhovor s biskupom západného dištriktu ECAV Jánom Hroboňom. Štefana Chrappu ako hosťa v relácii privíta Andrea Poláčková po 13.00 h. V programe figuruje aj rozhovor s gréckokatolíckym duchovným Rastislavom Čižikom.



Na Bielu sobotu sa v rannom vysielaní Petra Bernasovská porozpráva so sólistom Opery SND Danielom Čapkovičom. V Sobotných reflexiách sa Vincent Štofaník bude zhovárať s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom.



Na Veľkonočnú nedeľu po 8.00 h bude hosťom Štefana Chrappu bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. Chýbať nebude prenos omše, tentoraz z Katedrály sv. Alžbety v Košiciach. Od 11.50 h odvysiela Rádio Slovensko priamy prenos Urbi et Orbi z Vatikánu.



Rádio Regina každé ráno pripravilo pre najmladších poslucháčov rozprávky. Na Veľký piatok odvysiela Pašiové evanjelické služby Božie z Hanušoviec nad Topľou. Každý deň popoludní si poslucháči môžu vypočuť publicistické pásma s rôznymi témami. Spomienka na veľkého herca a majstra slova, ktorého 100. výročie narodenia pripadá na tento rok, pripravili na Veľkonočný pondelok v pásme s názvom Veľká noc s Gustávom Valachom.



Aj Rádio Devín avizuje vo vysielaní literárne a hudobné diela tematicky súvisiace s udalosťami Veľkej noci. Napríklad od Veľkého piatka do Veľkonočnej nedele o 21.30 h odvysiela trilógiu Quo vadis, ale aj viacero fíčrov a záznamy koncertov.



Rádio_FM sa bude venovať symbolu kríža (ukrižovania) a jeho zobrazovaniu v hudbe či literatúre. Súčasťou vysielania bude aj fíčer o Veľkopiatkovej dohode, ktorá v roku 1998 oficiálne začala mierový proces v Severnom Írsku a zastavila bombové atentáty IRA.



Radio Slovakia International odvysiela rozhovory o symbolike a význame najväčších kresťanských sviatkov s etnologičkou a duchovným, priblíži s nimi spojené tradície a súčasné trendy a tiež to, ako vnímajú slovenské veľkonočné tradície cudzinci žijúci na Slovensku a ako tieto sviatky vnímajú mladí ľudia na Slovensku. Venovať sa bude aj tráveniu sviatkov v podmienkach karantény a rodinnej izolácie. Pripravené sú aj reportáže o slávení Veľkej noci Slovákmi vo svete.