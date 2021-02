Rozhodnutia miest o otváraní škôl na severovýchode Slovenska sú rôzne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Bardejov 7. februára (TASR) – Rozhodnutia viacerých okresných miest na severovýchode Slovenska v súvislosti s otváraním škôl sú rôzne. Mesto Bardejov ani Sabinov svoje školy zatiaľ neotvoria, rozhodnú o tom v pondelok (8. 2.). Svidník a Stropkov ich prevádzku spustí. Pre TASR to potvrdili jednotlivé samosprávy.Mesto Bardejov otvorí materské školy (MŠ) a prvý stupeň základných škôl (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najskôr v utorok (9. 2.). „“ povedal pre TASR primátor mesta Boris Hanuščak.Zatiaľ nie je definitívne známe ani to, či sa v najbližších dňoch otvoria školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov. „“ uvádza radnica na svojej webovej stránke.Mesto Svidník svoje školy aj vzhľadom na priaznivý epidemiologický vývoj od pondelka otvorí, pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Kristína Tchirová. Ako pripomenula, od piatka (5. 2.) do nedeľňajšieho popoludnia otestovali približne 1750 ľudí, pričom nezaznamenali ani jeden pozitívny test na ochorenie COVID-19.Otvoriť svoje MŠ a prvý stupeň ZŠ plánuje od pondelka aj Stropkov. „“ uviedol pre TASR hovorca mesta Peter Novák.