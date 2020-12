Rozhodnutie o väzbe pre policajného exprezidenta sa očakáva po 21.00 h

Bratislava 6. decembra (TASR) - Po takmer dvoch hodinách skončil výsluch policajného exprezidenta Milana L. Rozhodnutie o návrhu na vzatie do väzby piatich osôb obvinených v rámci akcie Judáš sa očakáva po 21.00 h.



Okrem policajného exprezidenta absolvovala v nedeľu výsluch aj trojica obvinených. Najskôr námestník riaditeľa SIS Boris B., ktorý je dočasne mimo služby. Po ňom bývalý šéf kontrarozviedky SIS Peter G. Taktiež policajný vyšetrovateľ Marián K. Obvinený bývalý policajt Ladislav V. absolvoval výsluch už v sobotu (5. 12.).



V sobotu rozhodla sudkyňa pre prípravné konanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku o väzbe pre dvoch obvinených - bývalého viceprezidenta Finančnej správy Daniela Č. a bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozefa R. U nich je dôvodom väzobného stíhania obava z ovplyvňovania svedkov, čiže takzvaná kolúzna väzba.



Počas akcie Judáš bolo obvinených dovedna osem osôb. Návrh na vzatie do väzby bol vznesený siedmim z nich, keďže Norbert B. je už väzobne stíhaný v inej veci. Polícia uviedla, že obvinení sa mali trestnej činnosti dopúšťať dlhodobo, a to minimálne v ôsmich skutkoch. Obvinenia sa týkajú prijímania úplatku, podplácania, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a tiež ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti.