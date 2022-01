Rozhodnutie ŠTS o väzbe Norberta B. by malo padnúť v nedeľu popoludní

Pezinok 16. januára (TASR) – Rozhodnutie o návrhu na väzobné stíhanie obvineného nitrianskeho podnikateľa Norberta B. by malo padnúť v nedeľu popoludní. Médiám to uviedol jeho obhajca Marek Para. Výsluch obvineného pred sudcom pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku trval len zopár minút.



"Ešte v sobotu som sa stihol s klientom poradiť, spracoval som vyjadrenie v písomnej podobe. V nedeľu som krátko nahliadol do spisu, kde nebolo nič prekvapivé a potvrdzovalo to moje pôvodné vyjadrenia. Preto som spracované písomné vyjadrenie predložil súdu," vysvetlil Para, prečo trval výsluch tak krátko.



Väzobný návrh sa týka kauzy Valčeky, respektíve Judáš. Norbert B. v nej má byť stíhaný za korupčnú trestnú činnosť. Para tvrdí, že jeho klient v tejto veci už vypovedal v januári 2021 po tom, čo mu v decembri 2020 vzniesli obvinenie. "Môj klient je nevinný," vyhlásil obhajca.



Hovorí o účelovosti konania, keďže podľa jeho slov v minulosti prokurátor "nikdy ani v nadväznom konaní neargumentoval kauzou Judáš, aby čo i len podporil preventívnu alebo kolúznu väzbu".



Na Parovu kritiku, že sa v tejto veci už viac mesiacov neurobili žiadne úkony, reagovala polícia vyjadrením, že vyšetrovanie prebieha plynule a tvrdenia advokáta treba vnímať ako súčasť obhajoby klienta.



Obvineného podnikateľa najskôr vo štvrtok (13. 1.) prepustili z väzby, kde bol pre kauzu Dobytkár. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ho o pár hodín neskôr opätovne zadržala. Norbert B. čelí aj dvom obžalobám. Hlavné pojednávanie v kauze Dobytkár nariadil ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, na 25. februára. Obžaloba sa týka 13 osôb. Prokurátor ÚŠP podal v decembri 2021 obžalobu na 11 osôb aj v kauze Očistec.