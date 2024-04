Rozhodovanie o benefitoch treba podľa SaS nechať na poisťovniach

Bratislava 17. apríla (TASR) - Rozhodovanie o benefitoch je podľa SaS potrebné nechať na zdravotných poisťovniach. Poukázali na to poslanci parlamentu Jana Bittó Cigániková a Tomáš Szalay (obaja SaS) v reakcii na avizované zrušenie zubných benefitov. Podotkli, že benefity umožňujú zdravotným poisťovniam odlišovať sa a zároveň motivujú pacientov k prevencii. Kompromisom by podľa strany mohlo byť napríklad určiť zdravotným poisťovniam pri benefitoch finančné stropy.



"Nemá to byť rola vlády, nemá to byť rola ministerstva zdravotníctva. Má to byť rola zdravotných poisťovní, či budú mať nejaké benefity, aké budú podmienky čerpania týchto benefitov, koľko komu za dodržanie podmienok zaplatia. Toto má byť výlučne v kompetenciách zdravotných poisťovní, aby sa od seba mohli odlišovať," skonštatoval Szalay.



Bittó Cigániková zdôraznila, že zubný benefit je jedným z najúspešnejších spôsobov, ako motivovať pacienta k účasti na preventívnych prehliadkach. "Omnoho silnejší ako pozývanie na prehliadky, edukácia, strašenie, zvyšovanie ceny na prevencie pre lekárov a podobne," podotkla s tým, že tieto benefity prispeli nielen k zvýšenej prevencii, ale aj k zlepšeniu dentálneho zdravia občanov. Dodala, že tiež išlo o výraznú finančnú podporu pre ľudí na doplatky v stomatológii.







Zrušenie benefitov podľa Szalaya neprinesie viac financií pre ambulantných lekárov. "Ak sa prestane odmeňovať pacient za účasť na prevencii, tak hrozí, že klesne ich návštevnosť a preventívne prehliadky sú výrazným zdrojom príjmov všeobecných lekárov," poznamenal.



SaS vidí riešenie napríklad v stanovení finančného stropu na benefity či v určení konkrétnych cieľov pre zdravotné poisťovne, po splnení ktorých môžu zvyšok financií využiť na benefity. Zároveň je podľa strany potrebné začať vyhodnocovať efektivitu preventívnych prehliadok a vylepšovať prevenciu tak, aby prinášala hodnotu za peniaze.



Zrušenie zubných benefitov kritizuje aj hnutie Slovensko. Opätovne preto vyzvalo opozičné strany KDH a Progresívne Slovensko, aby dodali podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze na odvolanie ministerky zdravotníctva.



Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) tvrdí, že zrušenie benefitov nie je rozhodnutím rezortu. "Benefity zrušili zdravotné poisťovne, respektíve bolo to aj spoločné rozhodnutie Asociácie zdravotných poisťovní SR," skonštatovala s tým, že iniciatíva prišla na základe rezortu financií. "Peniaze na benefity boli využívane z tých, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Čiže o to menej, ako sa dalo na benefity, išlo potom do nemocníc, ambulancií a na lieky," priblížila. Dodala, že rezort komunikuje o nastavení nových benefitov, pričom chce nájsť iné motivačné faktory, aby sa počet preventívnych prehliadok zvýšil.



Od mája sa zruší poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR tvrdí, že benefit splnil svoj edukačný účel a je potrebné hľadať nové benefity.